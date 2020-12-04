04 декабря 2020 года

Энергетики отбиваются от штрафов за ЧС под Норильском

Входящая в группу «Норильский никель» компания НТЭК обжаловала в суде штрафы Енисейского теруправления Росрыболовства. Напомним, ущерб водным объектам от майской аварии в Норильске превышает 147 млрд рублей.

Енисейское теруправление Росрыболовства признало АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК) виновным по административным правонарушениям, предусмотренным статьями 8.48 (несоблюдение требований к сохранению водных биоресурсов и среды их обитания) и 8.33 КоАП РФ (нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции водных биоресурсов).

НТЭК обжаловала эти решения в Норильском горсуде, сообщили Fishnews в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Напомним, в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске в реки Красноярского края, по оценкам Росприроднадзора, попало около 15 тыс. тонн нефтепродуктов, еще примерно 6 тыс. – в почву. Ущерб, по мнению природоохранного ведомства, превышает 147 млрд рублей.

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