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Разлив нефтепродуктов на воде сдерживают боновыми заграждениями. Фото пресс-службы Росприроднадзора

Природа Таймыра пострадала от нефтеразлива на сотни миллиардов

Росприроднадзор рассчитал ущерб экологии, нанесенный аварией в Норильске. По данным федеральной службы, причиненный водным объектам вред превышает 147 млрд рублей, почвам – 738,6 млн рублей.

Требования о добровольном возмещении ущерба направлены Норильско-Таймырской энергетической компании, входящей в группу «Норникель», сообщили Fishnews в пресс-службе Росприроднадзора.

«Объем ущерба водным арктическим ресурсам беспрецедентен. Сумма ему соответствует. Если вспомнить аварию танкера Exxon «Эксон Валдис» у берегов Аляски, то предъявленная сумма ущерба и штрафов составила более 5 млрд долларов», – отметил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Напомним, 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Работа по устранению последствий аварии продолжается.

Специальная межведомственная комиссия разработала проект плана мероприятий по ликвидации ущерба, нанесенного арктической природе. В их числе – проведение восстановительных работ, мониторинг объектов окружающей среды, изменение нормативно-правовой базы, рассказали в Минприроды. Также в министерство должны предоставить проект плана по рекультивации зоны аварии «Норильским никелем».

Для оценки ущерба, нанесенного водным биоресурсам, Росрыболовство решило провести в июле масштабную экспедицию. Она охватит озеро Пясино и течение реки Пясина до Карского моря.

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  • Разлив нефтепродуктов на воде сдерживают боновыми заграждениями. Фото пресс-службы Росприроднадзора
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