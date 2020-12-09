09 декабря 2020 года

На Сахалине появилась профильная площадка для обсуждения барьеров в рыболовстве

Правительство Сахалинской области создало рабочую группу, которая займется излишними административными барьерами в сфере рыболовства. На этой площадке будут работать региональные власти, представители бизнеса, пограничного управления, территориального управления Росрыболовства.

Вопросами совершенствования госконтроля в сфере рыболовства в Сахалинской области будет заниматься специальная рабочая группа. Региональные власти создали ее по итогам заседания Сахалинского рыбохозяйственного совета, сообщает корреспондент Fishnews.

Рабочая группа будет готовить совместные предложения, направленные на исключение неэффективных, избыточных требований в сфере контроля и надзора в рыболовстве. Такая площадка особенно важна, учитывая большие изменения федерального законодательства, отметили в областном агентстве по рыболовству.

Руководителем рабочей группы назначен заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев. В состав также вошли руководитель регионального агентства по рыболовству Иван Радченко, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, представители пограничного управления ФСБ России, Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства, бизнеса.

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