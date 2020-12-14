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Требование проводить государственную экологическую экспертизу промысла тихоокеанских лососей и других «неодуемых» видов водных биоресурсов обсудили на заседании Общественного совета при Росрыболовстве

Промыслу «неодуемых» хотят добавить экспертизу

Дальневосточные рыбаки столкнулись с претензиями надзорных органов из-за отсутствия государственной экологической экспертизы при добыче неквотируемых видов водных биоресурсов.

Требование проводить государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) промысла тихоокеанских лососей и других видов водных биоресурсов, в отношении которых не устанавливается общий допустимый улов (ОДУ), станет серьезным ударом по отрасли, заявил на заседании Общественного совета при Росрыболовстве президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов.

Он рассказал, что по итогам лососевой путины 2019 г. Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила 10 административных дел против рыбодобывающих предприятий из-за отсутствия ГЭЭ при осуществлении деятельности на рыболовных участках. А в декабре текущего года Росприроднадзор уточнил, что положительное заключение экспертизы не требуется, если речь идет о квотируемых видах водных биоресурсов (ГЭЭ является обязательной частью процедуры утверждения ОДУ). Но для всех остальных объектов промысла экологическая экспертиза обязательна.

«Сразу возникает масса вопросов. Государственная экологическая экспертиза – это крайне трудоемкая, долгая и дорогостоящая работа. Непонятно, что должно быть объектом такой оценки – отдельный невод, деятельность на рыбопромысловом участке или работа всего предприятия. В какие сроки и с какой периодичностью нужно делать такую экспертизу – каждый год, чаще или реже? Распространяются ли эти требования только на рыбопромышленников или и на других пользователей, например КМНС?» – заявил Fishnews Максим Козлов.

По оценке АРСО, настолько революционные изменения в порядке осуществления рыболовства ставят под угрозу весь промысел, как тихоокеанских лососей, так и других «неодуемых» видов. Причем не только на Дальнем Востоке, а во всех рыбохозяйственных бассейнах страны. «Это серьезнейший вопрос, который, на мой взгляд, можно разрешить только на уровне федеральных ведомств», – подчеркнул Максим Козлов.

«Мы можем подкосить все полностью, – удивился подходу надзорных органов замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. – Мне кажется, достаточно правил рыболовства и разрешенных или запрещенных орудий лова. В рамках этого можно проводить оценку экологических последствий, если это так необходимо».

Он попросил ассоциацию переслать соответствующие материалы в Росрыболовство. «Надо будет подумать, как правильно отреагировать, потому что это действительно может привести к коллапсу», – отметил глава федерального агентства.

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Fishnews

  • Требование проводить государственную экологическую экспертизу промысла тихоокеанских лососей и других «неодуемых» видов водных биоресурсов обсудили на заседании Общественного совета при Росрыболовстве
  • Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим КОЗЛОВ
  • Заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ
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