14 декабря 2020 года

Правительство собирается пристальнее следить за ценами на продукты

Власти заявили о необходимости разобраться с удорожанием продуктов. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ведомствам подготовить предложения по системе мониторинга цен на социально значимые товары.

На совещании по динамике цен на продукты глава правительства Михаил Мишустин дал поручение еженедельно докладывать ему о ситуации с ценами на базовую продовольственную корзину. Такая информация должна предоставляться в рамках оперативных совещаний с вице-премьерами, сообщает корреспондент Fishnews.

Министерство экономического развития совместно с другими федеральными ведомствами должно 21 декабря представить в правительство предложения по созданию системы мониторинга за ценами на социально значимые товары. Предполагается, что она будет содержать данные из разных источников, в том числе от Росстата и Федеральной налоговой службы.

Также правительство утвердило состав межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары. Группу возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов. В состав вошли, в частности, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, руководитель Минсельхоза Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава ФНС Даниил Егоров, руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, помощник председателя правительства Игорь Артемьев, глава Росстата Павел Малков.

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