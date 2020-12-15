15 декабря 2020 года

В Норвегии обеспокоены «рыбным» спором ЕС и Британии

Норвегия пригрозила Великобритании и Евросоюзу, что не допустит их суда в воды королевства в 2021 г., если к 1 января стороны не придут к соглашению относительно рыболовства.

Об этом заявил министр рыболовства Норвегии Одд Эмиль Ингебригстен. То же, по его словам, касается и права норвежских рыбаков на промысел в исключительных экономзонах Великобритании и ЕС. Норвежский министр призвал стороны поторопиться с заключением соглашения, отмечает портал Undercurrent News.

Одд Эмиль Ингебригстен подчеркнул, что трехсторонние переговоры о промысле в Северном море не могут начаться из-за отсутствия торгового соглашения Великобритании и Евросоюза. Напомним, одним из камней преткновения стали разногласия в области рыболовства.

В Северном море рыба мигрирует между акваториями ЕС, Великобритании и Норвегии, поэтому Норвегия хочет, чтобы представители всех трех сторон встретились за столом переговоров. До их проведения королевство собирается устанавливать квоты по рекомендациям ИКЕС, при этом доступ британских и европейских судов в воды скандинавского государства будет ограничен.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ранее Норвегия заключила с Великобританией и ЕС соглашения о сотрудничестве в области рыболовства, однако документы имеют рамочный характер и не оговаривают доступ в воды друг друга и обмен квотами. Эти вопросы предполагается обсуждать ежегодно.

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