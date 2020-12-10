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Экспорт в период пандемии остается непростой задачей

Экспорт в период пандемии остается непростой задачей

В условиях ограничений, которые Китай вводит в связи с пандемией, российский флот столкнулся со снижением скорости выгрузок рыбопродукции. Остаются и вопросы с необходимыми для экспорта сертификатами, рассказали участники онлайн-конференции Fishnews.

Зарубежные страны продолжают вводить новые требования к поставщикам пищевой продукции в связи с пандемией коронавируса. Так, Главное таможенное управление Китая (ГТУ КНР) недавно потребовало от российской стороны до конца года провести переаттестацию всех российских предприятий и судов, заинтересованных поставлять в КНР рыбные товары. Позже Россельхознадзор сообщил, что проводить такую проверку все-таки решили поэтапно.

Ситуация с выгрузкой в Китае остается непростой. Главное таможенное управление КНР выпустило документ, обязывающий проводить дезинфекцию каждого грузового места при выгрузке. Учитывая объемы поставок, это затруднительная процедура, отметил на конференции президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. По последней информации, скорость выгрузки с транспортных судов упала в три раза, сроки простоя транспортов выросли.

«Поиск альтернативных путей доставки продукции покупателям через Пусан упирается в сложности с получением новых сертификатов IUU, необходимых для экспорта в КНР», – рассказал руководитель объединения.

Россельхознадзор обратился к ГТУ КНР с просьбой ускорить процедуру проверки судов и подконтрольных товаров в портах. Компании со своей стороны принимают меры, чтобы показать безопасность своей продукции. Так, члены АДМ еще в октябре договорились с управлением Россельхознадзора о тестировании тароупаковки на наличие следов COVID-19.

Ситуация особенно тревожна в преддверии охотоморской экспедиции. «Все переживают за сезон «А» минтаевой путины», – заявил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Вопросы остаются и с сертификатами легальности улова. В частности, непонятно, как быть с дроблением партии, на которую выписывался один сертификат, но которую требуется продать по частям разным покупателям.

Для добытчиков краба при нынешней обстановке в портах Китая и Кореи хорошим подспорьем могли бы стать автомобильные пункты пропуска. Однако на погранпереходе «Краскино» опять наблюдается затор – проблема с пропускной способностью так и не решена, обратили внимание президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков и президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Конечно, в сложившихся условиях очень важен быстрый обмен информацией между государственными структурами России, зарубежных стран и бизнесом, подчеркнули участники конференции.

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Fishnews

  • Экспорт в период пандемии остается непростой задачей
  • О проблемах с выгрузкой рыбопродукции в Китае и необходимыми для экспорта сертификатами рассказали участники онлайн-конференции Fishnews
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