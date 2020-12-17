17 декабря 2020 года

Илья Шестаков поручил организовать промысел без сбоев

Глава Росрыболовства Илья Шестаков поручил территориальным управлениям ведомства обеспечить своевременную выдачу разрешений на вылов в новогодние праздники. У рыбаков не должно возникнуть с этим проблем, подчеркнул руководитель агентства.

Заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на оперативном совещании заявил о необходимости обеспечить бесперебойный промысел. В мероприятии участвовали сотрудники центрального аппарата ФАР, его территориальных управлений и подведомственных организаций.

«Практически все приказы, связанные с распределением квот на вылов водных биоресурсов, уже изданы и опубликованы. Необходимо обеспечить своевременную выдачу разрешений для того, чтобы у рыбаков не возникало проблем с получением данных разрешений и ведением промысла в период новогодних праздников», – отметил глава Федерального агентства по рыболовству.

Он также обратил внимание на необходимость обеспечить рыбоохранные мероприятия в период активной зимней рыбалки, рассказали Fishnews в пресс-службе ФАР.

Напомним, что Росрыболовство уже опубликовало целый ряд приказов о распределении по пользователям квот на 2021 г. на Дальневосточном, Северном, Волжско-Каспийском бассейнах.

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