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Добыча палтуса на Дальнем Востоке

Наука готовит ответы на вопросы по палтусам

Ученые ВНИРО работают над стратегией долгосрочной эксплуатации запасов палтусов Дальневосточного бассейна. Предприятия столкнулись с целым рядом вопросов при промысле этих рыб.

Научно-консультативный совет по камбаловым рыбам при Совете директоров НИИ Росрыболовства сформировал основные направления, которые войдут в стратегию использования запасов палтусов.

В заседании по видеосвязи участвовали ученые центрального аппарата ВНИРО и его Тихоокеанского, Камчатского, Сахалинского, Магаданского, Хабаровского и Полярного филиалов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, в стратегии будут отражены следующие вопросы: состояние запасов, нормы допустимого прилова и меры по предотвращению превышения общего допустимого улова; применение донных ставных жаберных сетей на промысле черного палтуса; хищничество косаток на промысле палтусов.

Рабочий вариант стратегии будет рассмотрен на очередном заседании НКС в марте 2021 г.

Представленные материалы послужат в дальнейшем основой для формирования материалов ОДУ черного и белокорого палтусов до 2030 г.

Рыбаки ранее заявили о проблемах при освоении палтусов. О целом комплексе вопросов, связанных с промыслом этих биоресурсов, на Дальневосточном научно-промысловом совете в октябре рассказали руководители Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья и Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел». АРПП подняла тему влияния на запасы использования донных жаберных сетей: в объединении считают, что оно оказывает негативное воздействие на ресурс. ДВНПС одобрил внесение в правила рыболовства изменений по ограничению применения донных жаберных сетей.

АЯП обратила внимание на проблему, когда ряд пользователей добывает палтуса в качестве прилова, но объемы таковы, что ОДУ выбирается и предприятия, ориентированные на спецпромысел, не могут работать.

Волнует предприятия и выедание палтуса из улова косатками. По данным КамчатНИРО, потери улова черного палтуса от косаток в Охотском море по массе могут колебаться от 11 до 19%.

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