18 декабря 2020 года

«Охотск» готовится пополнить краболовный флот страны

На Восточной верфи во Владивостоке состоялась торжественная церемония спуска на воду судна «Охотск» – первого краболова из серии, которая строится по заказу группы компаний «Сигма Марин Технолоджи».

По итогам крабового аукциона 2019 г. Восточная верфь строит пять краболовных судов: по два для компаний «Дальневосточное побережье» и «Север» (входят в ГК «Сигма Марин Технолоджи») и одно для ООО «Восход».

«Охотск» был заложен в ноябре прошлого года. «Тогда это было несколько блоков, табличка с заводским номером 501. Сегодня мы видим полностью построенный корпус, насыщенный механизмами, системами, готовый к спуску», – отметил представитель «Дальневосточного побережья» Андрей Басаргин.

Краболов строится по проекту 03141 и рассчитан на доставку краба в живом виде. Длина и ширина судна — 63,27 и 10,6 м. Водоизмещение –1586 тонн, объем перевозки живого краба – до 100 тонн, рассказали в пресс-службе верфи.

Назвать судно решили в честь первого города и старейшего русского поселения на Дальнем Востоке. Это первый краболов, который спускается на воду именно на дальневосточной верфи, обратила внимание начальник юридического департамента ГК «Сигма Марин Технолоджи» Екатерина Завадская – ей выпала почетная миссия стать крестной матерью «Охотска».

Работать верфи приходится в непростых условиях пандемии, затруднил жизнь Владивостока и ледяной дождь, обрушившийся на край в ноябре. Тем не менее судостроители справляются с поставленными задачами.

«Это очередная наша трудовая победа», – поздравил коллектив завода руководитель Восточной верфи Сергей Баканев.

Выполняя заказы дальневосточных рыбаков, верфь решает поставленные главой государства задачи по диверсификации отечественного судостроения, подчеркнул министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин.

«У нас конструктивные взаимоотношения, полное взаимопонимание с верфью. Вопросы, которые возникают, решаем», – заявил Fishnews Андрей Басаргин.

Теперь специалистам предстоит выполнить достроечные работы, весной «Охотск» отправится на швартовые испытания. Сдача судна запланирована на осень 2021 г.

Еще один краболов верфь рассчитывает сдать в 2022 г., два – в 2023 г., пятый – в 2024 г.

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