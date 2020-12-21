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В будущем году инвестквоты получит и компания «Русский минтай», запустившая завод в Приморском крае

Дальний Восток получил инвестквоты

Росрыболовство распределило инвестиционные квоты на Дальнем Востоке для освоения в 2021 г. Объемы получили девять компаний.

Инвестиционные квоты на Дальневосточном бассейне на 2021 г. распределены приказом Росрыболовства от 18 декабря 2020 г. № 704, сообщает корреспондент Fishnews.

В нынешнем году пользователи впервые получили возможность осваивать инвестиционные квоты. На 2020 г. на Дальнем Востоке объемы были выделены шести компаниям, построившим береговые заводы, - «Курильский рыбак» в Сахалинской области, РК «Новый мир» в Приморье, на Камчатке - «Витязь-Авто», «Укинский лиман», «Заря», «Камчаттралфлот». К добыче в рамках инвестквот получил возможность приступить и камчатский РК им. В.И. Ленина, успешно предъявивший комиссии первый из линейки сейнеров-траулеров.

Теперь список предприятий, которые смогут осваивать инвестквоты, пополнился: объемы получила компания «Русский минтай», запустившая завод в Приморском крае, и «Алаид», который ввел в строй предприятие по рыбопереработке на острове Парамушир, на Северных Курилах.

Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина успешно сдал в этом году береговой комплекс и получил под него объемы минтая и сельди. Также предприятию выделены квоты разнорыбицы под второе судно из серии сейнеров-траулеров.

Ранее Росрыболовство выпустило приказ о распределении по пользователям инвестквот на Северном бассейне.

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НазадМетки: дальний востоккамчаткаросрыболовство
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