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На Камчатку прибыл из Калининграда траулер-сейнер «Ленинец». Фото пресс-службы правительства края

Камчатка получила первое судно под инвестквоты

На Камчатку прибыл из Калининграда траулер-сейнер «Ленинец», построенный в рамках программы инвестиционных квот. Это головное судно из трех среднетоннажных, заказанных Рыболовецким колхозом им. В.И. Ленина.

Траулер-сейнер проекта SK-3101R вышел из Калининградского морского порта 27 сентября, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края. Переход Южным морским путем занял два месяца, торжественная встреча судна состоялась 28 ноября.

«Сегодняшний день – это начало нового этапа в развитии предприятия и в целом рыбной отрасли Камчатки. Обновление флота – свидетельство устойчивого и динамичного развития экономики края и движения вперед. Я уверена, что современное оборудование, установленное на сейнере, позволит обеспечить наших жителей столь востребованной и качественной рыбой, ведь вашу продукцию любят как на Камчатке, так и за ее пределами. «Ленинцу» – успешных рейсов, экипажу – везения, здоровья и благополучия!», – поздравила коллектив предприятия по поручению главы региона первый вице-губернатор Ирина Унтилова.

Строился «Ленинец» на калининградском заводе «Янтарь». Это многофункциональное судно, предназначенное для добычи различных видов водных биоресурсов, в том числе дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии. Позволяет вести промысел донным и пелагическим тралами, снюрреводом и кошельковым неводом. Длина – 50,6 м, ширина – 12 м, мощность главного двигателя – около 2200 кВт. Основная особенность траулера-сейнера - хранение улова в RSW-танках (с охлаждаемой морской водой).

«6 декабря мы будем поднимать в Калининграде флаг на втором сейнере, «Командоре», и в конце года он тоже возьмет курс к берегам Камчатки. В феврале 2020 года мы планируем поднять флаг на третьем сейнере, «Ударнике», – рассказал председатель Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина Сергей Тарусов.

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский напомнил, что строительство «Ленинца» – первый в России проект, который реализовывался по программе «квоты в обмен на инвестиции».

«Сейчас колхозу, безусловно, очень важно эти квоты получить, чтобы модернизация флота предприятия никак не отразилась на кошельках камчатцев, - подчеркнул глава регионального минрыбхоза. - Приход всех трех судов позволит фактически в круглогодичном режиме обеспечивать жителей края свежей, охлажденной рыбой: и лососем, и белорыбицей».

Ранее в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» Сергей Тарусов отмечал, что на новых траулерах-сейнерах будет самое современное оборудование. «Взять хотя бы численность экипажей: на старых пароходах такого класса работает 25 человек, на новом – всего 11 за счет того, что весь рабочий процесс автоматизирован, начиная с траления и заканчивая сдачей (выливкой) уловов», - привел пример глава предприятия.

По его словам, обычно рейс для судов такого класса у компании составляет 2-3 дня, рыбаки часто бывают дома. «А когда людей полностью устраивают и условия труда, и заработок, они будут держаться за свою работу», - подчеркнул Сергей Тарусов.

На траулерах-сейнерах проекта SK-3101R модернизация флота Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина не закончится. На «Янтаре» продолжается строительство самого крупного в стране БМРТ «Виктор Гаврилов». Предприятие развивает и береговые мощности: фабрику, рассчитанную на прием до 1000 тонн минтая в сутки, планируется запустить в 2020 г.

Fishnews

  • На Камчатку прибыл из Калининграда траулер-сейнер «Ленинец». Фото пресс-службы правительства края
  • Судно построили на калининградском заводе «Янтарь» по заказу Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина. Фото пресс-службы правительства Камчатки
  • Торжественная встреча судна состоялась 28 ноября. Фото пресс-службы правительства Камчатки
  • Первый вице-губернатор Ирина УНТИЛОВА. Фото пресс-службы правительства Камчатки
  • Председатель Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина Сергей ТАРУСОВ. Фото пресс-службы правительства Камчатки
  • Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ. Фото пресс-службы правительства Камчатки
  • Новый траулер встречали по морским традициям. Фото пресс-службы правительства Камчатки
  • Траулер-сейнер проекта SK-3101R - многофункциональное судно, предназначенное для добычи различных видов водных биоресурсов. Фото пресс-службы правительства Камчатки
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