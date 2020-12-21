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Заместитель директора ННЦМБ, руководитель Центра мониторинга вредоносных микроводорослей и биотоксичности прибрежных морских акваторий Дальнего Востока Татьяна ОРЛОВА. Фото пресс-службы центра

Исследователи рассказали о виновнице камчатского замора

Российские ученые идентифицировали водоросль, вызвавшую массовую гибель морских животных на Камчатке осенью этого года. Об этом рассказали на международном вебинаре по «красным приливам».

Российская академия наук и Национальный научный центр морской биологии (ННЦМБ) организовали международный вебинар по проблеме цветения морских микроводорослей, вырабатывающих опасные для человека и животных токсины. Участие в онлайн-конференции приняли более 40 ученых из России, Китая, Кореи, США и Японии, сообщили Fishnews в пресс-службе центра.

В ННЦМБ обратили внимание: «красные приливы» - глобальное природное явление, которое оказывает серьезное влияние на людей, морские экосистемы и даже на экономику отдельных стран. Недавняя гибель большого количества морских животных у берегов Камчатки показала возможные масштабы этой проблемы.

Исследователи отмечают интенсификацию токсичных «красных приливов» по всему миру. Перед российской наукой стоит задача разработать систему мониторинга, подготовить предложения и рекомендации федеральному и региональным правительствам по снижению вредоносного воздействия от цветения водорослей, подчеркнули в центре.

«С помощью современных методов микроскопии и генетических исследований мы идентифицировали вид микроводоросли, вызвавшей массовую гибель морских животных на восточном побережье Камчатки. Это жгутиковая водоросль карения (Karenia selliformis). В разгар цветения этой микроскопической водоросли в прибрежные воды Камчатки ежедневно поступало до трех тонн органического вещества на 1 кв. км акватории», - рассказала заместитель директора ННЦМБ, руководитель Центра мониторинга вредоносных микроводорослей и биотоксичности прибрежных морских акваторий Дальнего Востока Татьяна Орлова.

Она добавила, что карения - не самый опасный вид микроводорослей. «В случае такого же массового цветения некоторых других видов динофлагелят, продуцирующих нейротоксины, опасные для теплокровных животных, включая человека, последствия могли бы быть гораздо более серьезными, вплоть до гибели птиц и млекопитающих. В этом году эти опасные микроводоросли тоже цвели, но на других акваториях», - сообщила Татьяна Орлова.

В 2021 г. РАН совместно с иностранными партнерами, региональными администрациями, научными организациями и рядом университетов планируют провести серию научных конференций и исследовательских проектов по тематике «красных приливов».

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