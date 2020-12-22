22 декабря 2020 года

Перечень рыбных поставщиков в Китай актуализируют

Компетентные ведомства России и Китая обсудили ход переаттестации экспортеров рыбы и рыбопродукции из РФ. На первом этапе из соответствующего списка планируют исключить предприятия, не заинтересованные в поставках своих товаров на рынок КНР.

Россельхознадзор провел переговоры с Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики в формате видеоконференции 18 декабря.Российская сторона поблагодарила зарубежных коллег за оперативное формирование и направление результатов видеоинспекции трех судов РФ: двух перерабатывающих и одного транспортного.

«Понимание аспектов, на которые с большим вниманием обращает внимание китайская сторона во время таких проверок, позволит Россельхознадзору усовершенствовать организацию подобных инспекций в будущем. В ближайшее время Россельхознадзор направит комментарии по указанным в отчете замечаниям», – рассказали Fishnews в пресс-службе ветеринарного ведомства.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что принимают все возможные меры для выполнения требований Китая и обеспечения безопасности рыбной продукции, экспортируемой из России. В частности, проводится тестирование на новую коронавирусную инфекцию не только экипажей судов, но и упаковки продукции перед отправкой в Китай, а также дезинфекция грузов.

Китайская сторона отметила необходимость неоднократных проверок на коронавирусную инфекцию экипажа перед отходом судов на промысел. Также ГТУ КНР рекомендовало проводить тестирования по возвращению судов с промысла.

Россельхознадзор прокомментировал китайские требования – о необходимости двухфазного тестирования экипажей, включая диагностику на заболевание и наличие антител к COVID-19. Ведомство сообщило, что эти рекомендации были доведены до российских экспортеров.

Стороны также обсудили проводимую работу по переаттестации российских предприятий и судов, которые имеют право поставок рыбы и другой морской продукции в Китай. «На первом этапе из указанного списка будут исключены предприятия, не заинтересованные в поставках своей продукции на рынок КНР, о чем китайская сторона будет уведомлена до конца текущего года», – отметили в Россельхознадзоре.

Еще одной темой видеоконференции стали ограничения, введенные для российских судов и предприятий в связи с выявлением у их персонала коронавирусной инфекции. ГТУ КНР согласилась в ближайшее время направить свою позицию по возможности отмены этих мер.

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