22 декабря 2020 года

Переработку Северных Курил обеспечили инвестквотами

Компания «Алаид» подтвердила выполнение обязательств перед государством и в новом году сможет осваивать инвестиционные квоты добычи. Уловы будут использоваться для загрузки берегового комплекса на Парамушире.

Федеральное агентство по рыболовству выпустило приказ о распределении инвестиционных квот на 2021 г. Напомним, что право осваивать такие объемы компании получают, после того как введут в эксплуатацию и представят госорганам объект инвестиций – промысловое судно или береговой завод.

В число пользователей, получивших инвестквоты, вошла и компания «Алаид», построившая на острове Парамушир завод мощностью 150 тонн сырья в сутки. Предприятие рассчитано на выпуск продукции глубокой переработки – на развитие таких производств и рассчитана программа инвестиционных квот. Здесь предусмотрен выпуск филе, печени и икры трески, разделанной камбалы, палтуса, наваги, макруруса, сообщает корреспондент Fishnews. Рыбомучная установка рассчитана на приемку до 60 тонн сырья в сутки.

Под введенный в эксплуатацию завод «Алаид» получил квоты добычи камбалы, макруруса, наваги, палтусов, трески. Очень важно, что производство прошло все процедуры приемки и обеспечено сырьем, подчеркнули в компании.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews