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Перемены для всей отрасли важно обсуждать широким составом

Инициативы по изменению правил работы в отрасли, которые планируется обсудить в администрации президента, способны отразиться на множестве компаний, на регионах и коллективах – эти предложения нужно рассматривать широким кругом, уверен президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Предложения, которые планируется обсудить на совещании у помощника президента Максима Орешкина 24 декабря, предусматривают серьезные перемены для рыбного хозяйства. Это увеличение объемов инвестиционных квот, новый этап крабовых аукционов, ограничения по возрасту и стране постройки флота, изменения в налоговом регулировании.

«Мы видим высокие риски для отрасли, связанные с изменением законодательства», – прокомментировал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Представители бизнес-сообщества уже не раз заявляли, что в регулировании отрасли в последние годы произошли масштабные перемены и нужно время, чтобы оценить, как работают новые механизмы, какие последствия они несут. Об этом же говорит и руководство Росрыболовства, отметил президент АРСО.

На совещание приглашены представители компаний, которые строят флот под инвестквоты, но есть еще и другие пользователи, которые также вкладывают большие средства в развитие: в строительство береговых заводов, модернизацию, в социальные проекты, пусть и в рамках других механизмов, обратил внимание собеседник Fishnews. К обсуждению столь серьезных изменений нужно привлекать широкий круг участников, уверен он.

Перемены в сфере распределения квот отражаются на прибрежных территориях: рабочих местах, налоговых отчислениях, поэтому в рассмотрении очень важна роль регионов, подчеркнул президент регионального объединения.

Он выразил надежду, что позицию отраслевого сообщества выразит ВАРПЭ.

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