23 декабря 2020 года

Экологи призывают запретить промысел горбуши на Сахалине

Общественная организация «Экологическая вахта Сахалина» считает необходимым ввести полный запрет промышленной добычи горбуши на острове в 2021 г. По мнению инициаторов, только таким способом можно эффективно противостоять браконьерству.

Предложение озвучили на совместном заседании комитета по экономическому развитию и комитета по экологии и природопользования Сахалинской областной думы. Руководитель «Эковахты» Дмитрий Лисицын в своем докладе остановился на причинах сокращения стада горбуши на юго-западе Сахалина. Глава организации отметил, что бесконтрольный вылов рыбы на протяжении многих лет не позволяет заполнять нерестилища – популяция впадает в депрессию.

По словам Дмитрия Лисицына, крупнейшие нерестовые бассейны практически пустые, их заполнение в последние пять лет не превышает нескольких процентов. Последний раз при обследовании реки Лютоги следов нереста обнаружено не было и такая ситуация по многим рекам Сахалина, подчеркнул глава «Эковахты». Он добавил, что искусственное воспроизводство горбуши имеет низкую производительность.

«Предложение экологической организации таково: на уровне Федерального агентства по рыболовству ввести полный запрет коммерческого и производственного вылова горбуши на Сахалине в 2021 году, – сообщили Fishnews в пресс-службе облдумы. – По мнению Дмитрия Лисицына, только в этом случае браконьеры не смогут легализовать уловы этой рыбы».

А для рыбаков-любителей даже можно увеличить количество участков на тех водоемах, где есть перезаполнение, считают экологи. По их данным, таких рек на Сахалине шесть. Также предлагается усилить контроль за выловом горбуши представителями КМНС.

Депутаты Максим Козлов и Саркис Акопян поинтересовались: как, по мнению докладчика, при введении полного запрета на вылов горбуши будут работать лососевые рыбоводные заводы?

Дмитрий Лисицын считает, что этот вид рыболовства не нужно запрещать, но следует обеспечить вылов горбуши только на забойках ЛРЗ и только в тех минимальных объемах, которые необходимы для закладки икры. Рыбу, оставшуюся после изъятия икры, предлагается закупать у предприятий в рамках госзаказа для бюджетных учреждений, а свободную продажу горбуши, оставшейся после закладки икры, – запретить.

Был предложен и второй вариант – компенсировать затраты на воспроизводство через областную государственную программу по примеру отрасли сельского хозяйства.

Руководитель Сахалинского филиала ВНИРО (СахНИРО) Николай Колпаков заверил, что доклад «Эковахты» будет детально изучен и затем рассмотрен на заседании ученого совета.

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