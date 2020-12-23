23 декабря 2020 года

Госдума рассмотрит поправки по «прибрежке» в январе

Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект, призванный снять проблемы рыбаков-прибрежников Северного бассейна. Рассмотреть документ в первом чтении планируется в январе 2021 г.

В ноябре группа сенаторов и депутатов внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, регулирующий прибрежное рыболовство.

Предлагается установить виды первичной обработки улова водных биоресурсов, допустимые на судах рыбопромыслового флота при осуществлении прибрежного рыболовства.

Законодатели подготовили изменения для того, чтобы решить проблемы, с которыми столкнулись предприятия Северного бассейна: пограничные органы заявили, что обработка рыбы на борту при осуществлении «прибрежки» недопустима.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ответственный комитет Госдумы – по аграрным вопросам – поддержал концептуальную идею законопроекта. Об этом говорится в заключении, опубликованном в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Предложенные изменения позволят учесть технологические особенности изготовления охлажденной рыбы, добытой в рамках прибрежного промысла, обратили внимание депутаты.

В то же время в заключении отмечено, что при подготовке законопроекта ко второму чтению нужно соотнести его терминологию с техрегламентом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Совет Госдумы поставил рассмотрение изменений в график на январь.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews