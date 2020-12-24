Новости
Проблема с экспортом стоит в том числе для предприятий, добывающих морского ежа на Южных Курилах

Сахалинские власти просят не лишать рыбаков драгоценного времени для работы

Впереди у предприятий новый промысловый год, и в начале сезона компании, специализирующиеся на поставках живых морепродуктов, рискуют столкнутся с гибелью продукции - несовершенства регулирования на федеральном уровне нужно срочно устранить, отмечают в агентстве по рыболовству Сахалинской области.

Не только бизнес, но и региональные власти заявляют о проблемах в сфере оформления поставок живых морепродуктов. Сейчас предстоят новогодние праздники, но у предприятий в это время стартует новый промысловый сезон, предприятия, поставляющие продукцию в живом виде, массово начнут оформлять лицензии Минпромторга РФ, обратили внимание в агентстве по рыболовству Сахалинской области.

Летом вступил в силу новый регламент Росприроднадзора по получению заключений на вывоз (такую процедуру нужно пройти для лицензирования). При этом по новому порядку для согласования поставок требуются копии документов, подтверждающих фактический вылов. В отраслевом сообществе отмечают, что такое условие не учитывает сроки поставок и сохранения товара, сообщает корреспондент Fishnews. Проблема стоит в том числе для предприятий, добывающих морского ежа на Южных Курилах.

Приостановка работы госорганов, оформляющих заключение на вывоз и лицензию, с 1 по 10 января, а также выходные в банках, через которые оплачивается пошлина, в основной для вылова морского ежа период может повлечь либо полную остановку промысла, либо гибель живой продукции, подчеркнул руководитель областного агентства Иван Радченко.

В благоприятное для промысла время суда могут дважды в неделю доставлять уловы в российский порт для оформления, отметил он. При этом для живого ежа никаких особо оперативных сроков согласования поставок не предусмотрено.

Потери добывающих предприятий бьют по экономике региона в целом, обратили внимание в агентстве.

Представители Сахалинской области неоднократно поднимали проблему на федеральном уровне. Готовятся изменения федерального законодательства, но они должны выйти до конца текущего года, чтоб не сорвать промысел, подчеркнули в агентстве.

Больше новостей отрасли – в телеграм-каналеFishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
Назад
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей ОСИНЦЕВ

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Алексей ОСИНЦЕВ

Любой дальновидный судовладелец заинтересован в обновлении флота

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Строительство судов в России: трудно, долго, дорого. Но возможно

Генеральный директор торговой компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

Генеральный директор торговой компании «Нерей»

Андрей ЗАБУГА

Зачем рыбе красота

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Коронавирус скорректировал планы рыбаков

Все интервью

Личное мнение

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Александр ВАСЬКОВ

ДВНПС поддержал целый ряд важных решений

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Необходимо оперативное решение кризиса с северной «прибрежкой»

Все материалы

Крупным планом

Главная лаборатория «Нерея»

Когда рыба больше чем товар

Команда «Родных островов», волонтеры и помощники фонда собрали около 1100 продуктовых наборов для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Фото пресс-службы фонда

«Родные острова» поддержали сахалинцев в трудный год

Из-за требований по охране региональных ООПТ возникли проблемы у добытчиков корбикулы

Затейливые приоритеты псевдоэкологов в Приморье

Государству необходимо внимательно относится к такому специфичному промысловому объекту, как глубоководные крабы

Квоты продали – остались вопросы

Все материалы

События

18 декабря во Владивостоке спустили на воду первый краболов из серии по заказу компании «Дальневосточное побережье» (ГК «Сигма Марин Технолоджи»). Фото пресс-службы Восточной верфи

Важна стабильность: добытчики краба обновляют флот

Музей истории рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке в ТИНРО в нынешнем облике существует 10 лет

Нескучная история

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.