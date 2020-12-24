24 декабря 2020 года

Сахалинские власти просят не лишать рыбаков драгоценного времени для работы

Впереди у предприятий новый промысловый год, и в начале сезона компании, специализирующиеся на поставках живых морепродуктов, рискуют столкнутся с гибелью продукции - несовершенства регулирования на федеральном уровне нужно срочно устранить, отмечают в агентстве по рыболовству Сахалинской области.

Не только бизнес, но и региональные власти заявляют о проблемах в сфере оформления поставок живых морепродуктов. Сейчас предстоят новогодние праздники, но у предприятий в это время стартует новый промысловый сезон, предприятия, поставляющие продукцию в живом виде, массово начнут оформлять лицензии Минпромторга РФ, обратили внимание в агентстве по рыболовству Сахалинской области.

Летом вступил в силу новый регламент Росприроднадзора по получению заключений на вывоз (такую процедуру нужно пройти для лицензирования). При этом по новому порядку для согласования поставок требуются копии документов, подтверждающих фактический вылов. В отраслевом сообществе отмечают, что такое условие не учитывает сроки поставок и сохранения товара, сообщает корреспондент Fishnews. Проблема стоит в том числе для предприятий, добывающих морского ежа на Южных Курилах.

Приостановка работы госорганов, оформляющих заключение на вывоз и лицензию, с 1 по 10 января, а также выходные в банках, через которые оплачивается пошлина, в основной для вылова морского ежа период может повлечь либо полную остановку промысла, либо гибель живой продукции, подчеркнул руководитель областного агентства Иван Радченко.

В благоприятное для промысла время суда могут дважды в неделю доставлять уловы в российский порт для оформления, отметил он. При этом для живого ежа никаких особо оперативных сроков согласования поставок не предусмотрено.

Потери добывающих предприятий бьют по экономике региона в целом, обратили внимание в агентстве.

Представители Сахалинской области неоднократно поднимали проблему на федеральном уровне. Готовятся изменения федерального законодательства, но они должны выйти до конца текущего года, чтоб не сорвать промысел, подчеркнули в агентстве.

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