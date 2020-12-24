24 декабря 2020 года

Регулятор определил порядок контроля за строительством флота под инвестквоты

Минпромторг утвердил порядок контроля за строительством рыболовных судов, участвующих в программе инвестквот. В нем указано, какую отчетность о реализации инвестпроекта и в какие сроки инвестор должен подавать в министерство.

В ноябре 2019 г. правительство внесло поправки в правовые акты по инвестиционным квотам. Тем же постановлением Минпромторгу предписывалось в течение двух месяцев после вступления в силу этих изменений утвердить порядок осуществления контроля за исполнением инвестпроектов по строительству судов рыбопромыслового флота. Как сообщает корреспондент Fishnews, соответствующий приказ был зарегистрирован в Минюсте 22 декабря 2020 г.

Согласно порядку, инвестор обязан предоставлять в Минпромторг отчеты о ходе реализации инвестпроекта ежеквартально вплоть до сдачи судна. Кроме того, министерство вправе запросить дополнительную информацию, например, по графику строительства и ввода в эксплуатацию судна или платежным документам, подтверждающим соблюдение обязательств по инвестициям. Эти данные необходимо прислать в течение пяти дней после получения запроса.

В приказе также перечислены требования, соблюдение которых инвестором должен контролировать Минпромторг. На основании поступившего отчета министерство готовит заключение о соответствии или не соответствии объекта инвестиций этим требования и инвестпроекту и направляет его в Росрыболовство и инвестору.

Приказ вступает в силу через 90 дней после официального опубликования.

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