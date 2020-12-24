24 декабря 2020 года

Субсидии для заказчиков нового флота еще не заложили

С 2021 г. вступит в силу постановление правительства о субсидиях для предприятий, построивших на Дальнем Востоке суда под крабовые квоты. Однако средства в федеральном бюджете на эти цели пока не заложены.

Напомним, что механизм квот добычи крабов в инвестиционных целях предусматривает, что победители аукционов построят на российских верфях промысловые суда. Чтобы стимулировать размещение заказов на заводах Дальневосточного региона, власти решили использовать инструмент субсидий. В июле правительство РФ утвердило правила предоставления такой поддержи.

Финансирование должно осуществляться по линии Минпромторга в рамках госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений». Однако, сообщили в пресс-службе министерства на запрос Fishnews, в федеральном бюджете на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг. средства на эти цели не предусмотрены.

Всего на верфях ДФО победители крабовых торгов разместили заказы на постройку 15 судов. Первая сдача запланирована на следующий год.

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