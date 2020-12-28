28 декабря 2020 года

Росрыболовство готовит заслон браконьерской черной икре

Глава Росрыболовства Илья Шестаков поручил подготовить предложения по изменению законодательства, которые должны помочь в борьбе с нелегальным оборотом осетровой икры.

Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков предложил проработать вопрос о внесении в действующее законодательство изменений, которые позволят усилить контроль за недобросовестными производителями.

«Необходимо жестко пресекать любые попытки незаконного оборота черной икры, – заявил глава федерального агентства Илья Шестаков. «В этой связи я поручаю совместно с Россельхознадзором подготовить предложения по изменению в законодательство в части обязательной регистрации ремонтно-маточных стад, которые используются при производстве товарной аквакультуры, а также проработать вопрос о внесении изменений в техрегламент, дополнив его обязательным требованием об указании происхождения сырья», – добавил руководитель федерального агентства.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ФАР, действующий техрегламент не содержит прямого требования к производителям указывать происхождение сырья при перефасовке готовой черной икры, чем активно пользуются недобросовестные игроки. Кроме того, требование об обязательной регистрации ремонтно-маточных стад в товарной аквакультуре позволит выявлять несоответствие размера поголовья и количества производимой продукции, считают ведомстве.

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