29 декабря 2020 года

АТФ продлил сертификат MSC еще на пять лет

Архангельский траловый флот успешно завершил повторную сертификацию промысла трески и пикши на соответствие стандартам MSC. В компании считают важным сохранение сбалансированных и устойчивых морских экосистем.

Архангельский траловый флот, которому в этом году исполнилось 100 лет, впервые прошел оценку промысла трески и пикши по стандартам Морского попечительского совета (MSC) в 2015 г. В 2020 г. компания повторила эту процедуру, подтвердив приверженность принципам устойчивого и ответственного рыболовства и выполнение условий по улучшению промысла, и продлила экосертификат еще на пять лет. Оценку проводил независимый сертификатор Lloyd's Register.

АТФ входит в число крупнейших держателей квот на вылов трески и пикши в Северном бассейне. Промысел ведется в Баренцевом и Норвежском морях – в пределах исключительных экономических зон России и Норвегии и в международных водах. По данным MSC, в 2019 г. объем вылова составил более 112 тыс. тонн.

По мнению исполнительного директора АТФ Сергея Несветова, за несколько лет, прошедших с тех пор, как первые российские компании начали сертифицировать промыслы на соответствие критериям MSC, мировоззрение рыбаков изменилось. «Сегодня умение организовывать и вести промысел в соответствии с критериями MSC становится основой устойчивости бизнеса в долгосрочной перспективе», – рассказал он корреспонденту Fishnews.

С момента первой сертификации АТФ была проделана большая работа. Создана и отработана система регистрации и идентификации приловов, относящихся к уязвимым морским экосистемам биотопов, экспериментально проверены некоторые идеи по внесению изменений в конструкцию орудий лова, заключено соглашение о мерах по защите уязвимых биотопов Баренцева моря.

«Я горжусь результатами, которые достигнуты командой АТФ за прошедшие пять лет, и верю, что в будущем нас ждут еще более впечатляющие достижения и в промысле, и в поддержании баланса и устойчивости экосистемы, которая нас окружает», – отметил Сергей Несветов.

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