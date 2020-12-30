30 декабря 2020 года

Росрыболовство рассматривает меры по снижению рисков для путины

При подготовке к минтаевой путине рассматривается возможность шире использовать для поставок продукции порты Южной Кореи, сообщили в Росрыболовстве. К таким действиям подталкивает ситуация с выгрузками в Китае.

Заседание штаба Росрыболовства по предупреждению распространения коронавируса началось с минуты молчания в память о погибших на рыболовном судне «Онега».

Руководитель штаба, заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук попросил обратить внимание на необходимость строгого соблюдения всех мер безопасности на море. До всех судовладельцев дополнительно доведена информация о необходимости регулярного проведения учений, соблюдения всех требований по защите флота от возникновения аварийных ситуаций.

Также обсуждалась проблема остановки выгрузки замороженной продукции в портах Китая. По данным Росрыболовства, на рейде порта Далянь ожидают разгрузки 11 российских судов. «В рамках подготовки к охотоморской путине проводятся организационные мероприятия по увеличению экспорта продукции в порты Южной Кореи, изучаются возможности холодильных мощностей в портах страны. Отмечена необходимость немедленного внедрения системы подтверждения результатов теста на COVID-19 c помощью QR-кодов», - рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства.

Принято решение об отзыве свидетельства управления безопасностью (СвУБ) у двух судов, на которых были выявлены случаи COVID-19. Решение об отзыве СвУБ принято в связи с тем, что это уже не первый случай выявления инфекции на судах судовладельцев, отметил в пресс-службе.

Всем территориальным управлениям также предписано усилить контроль работы рыбных портов в части обеспечения противоэпидемиологических мероприятий. Речь идет в том числе о дезинфекции и обеспечении персонала средствами индивидуальной защиты.

«Новогодние праздники будут проходить в условиях исключительно сложной эпидемиологической ситуации. Только системная организационная работа позволит избежать вспышек заражения людей», – отметил Петр Савчук, закрывая работу штаба в 2020 г.

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