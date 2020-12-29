29 декабря 2020 года

Заполярье почтит память погибших моряков

В Мурманской области 29 декабря объявлено днем траура по погибшим членам экипажа «Онеги». Траулер потерпел бедствие в районе архипелага Новая Земля, ведутся поиски пропавших рыбаков.

По всему региону будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Мурманской области. Организациям, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

«Сегодня Мурманская область скорбит. В нашем регионе объявлен день траура. Это горе не только для семей. Это горе для всего города, горе для всего Севера. Наши моряки не вернулись домой. От имени всех северян я приношу искренние соболезнования семьям погибших», - сказал губернатор Андрей Чибис. Его видеообращение было опубликовано в соцсетях.

Глава региона добавил, что правительство области окажет необходимую поддержку семьям членов экипажа «Онеги». «Каждая семья получит по одному миллиону рублей. Кроме того, сейчас мы дополнительно отработаем адресную помощь для близких погибших», - обещал губернатор.

Траулер «Онега» затонул в Баренцевом море утром 28 декабря. На борту находились 19 человек. По данным на 11 часов утра по Москве, спасти удалось двоих. По предварительной информации, причиной крушения стало обледенение в условиях шторма. Поиски рыбаков продолжаются. Возбуждено уголовное дело.

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