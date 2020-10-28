28 октября 2020 года

Поставщикам морепродуктов добавили оптимизма

Вице-премьер Виктория Абрамченко дала поручения по оптимизации оформления экспорта живой рыбы и морепродуктов. Передача полномочий по согласованию поставок Росрыболовству поможет ускорить процесс, в перспективе нужно вообще уйти от лицензирования вывоза, отметили участники конференции Fishnews Online.

Напомним, что сейчас для экспорта живых морепродуктов, нужно получать лицензию Минпромторга, а перед этим - заключение на вывоз от Росприроднадзора. Бизнес говорит об избыточности этих процедур, однако с выходом в июне нового административного регламента Росприроднадзора перед поставщиками еще и встал вопрос: как выполнить требования и при этом не погубить товар.

Упрощение процедур при экспорте живой рыбы и морепродуктов 9 октября рассматривалось на совещании у зампреда правительства Виктории Абрамченко. Вице-премьер поручила Росприроднадзору при участии Росрыболовства внести изменения в административный регламент по выдаче заключения на вывоз и исключить требование документа, подтверждающего фактический вылов. До выхода поправок должен быть принят временный упрощенный порядок согласования для живой рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных.

До 16 ноября ведомства должны подготовить и внести в правительство проект акта об определении Росрыболовства единственным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на согласование по живой рыбе, ракообразным, моллюскам и другим водным беспозвоночным.

Проблемой занимаются и в Совете Федерации. В сентябре члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обратились по поводу снятия административных барьеров к сенатору Людмиле Талабаевой. Член профильного комитета направила письмо Виктории Абрамченко, сообщил на онлайн-конференции Fishnews президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. В обращении к курирующему отрасль вице-премьеру парламентарий заявила о важности оперативной разработки и принятия правовых актов по решению проблем поставщиков. Это и изменение регламента Росприроднадзора, и передача Росрыболовству функции по согласованию поставок, отметил руководитель АРПП.

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков выразил надежду, что вопрос по передаче полномочий будет решен в ближайшие месяцы и с нового года предприятия уже смогут работать по новому порядку. В АДК рассчитывают, что переход функции по согласованию к Федеральному агентству по рыболовству позволит ускорить процедуру.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов рассказал, что бизнес продолжает направлять властям обращения по проблеме лицензирования.

Важна и реакция региональных властей. Аргументированную позицию по оформлению поставок живых морепродуктов формирует руководство Хабаровского края, сообщил глава региональной ассоциации предприятий рыбной отрасли Сергей Рябченко.

В перспективе лицензирование поставок живых морепродуктов вообще нужно отменить - это избыточная процедура, вновь подчеркнули руководители рыбохозяйственных ассоциаций.

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