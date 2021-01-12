12 января 2021 года

Вину энергетиков в нефтеразливе под Норильском подтвердил суд

Суд признал обоснованными претензии рыбоохраны к компании НТЭК, допустившей разлив топлива в Красноярском крае. Чрезвычайная ситуация федерального масштаба произошла в мае прошлого года.

По оценкам Росприроднадзора, в результате разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в реки региона попало около 15 тыс. тонн нефтепродуктов, в почву - еще примерно 6 тыс. тонн.

Енисейское теруправление Росрыболовства признало Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (АО «НТЭК»), входящую в группу «Норильский никель», виновной в административных правонарушениях по статьям 8.48 (несоблюдение требований к сохранению водных биоресурсов и среды их обитания) и 8.33 КоАП РФ (нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции водных биоресурсов). На компанию наложили административные штрафы - 150 тыс. рублей и 12 тыс. рублей.

В свою очередь энергетики обжаловали эти штрафы. В декабре прошлого года Норильский городской суд отклонил иск по обжалованию штрафа в размере 12 тыс. рублей. 11 января 2021 г. был признан обоснованным штраф в 150 тыс. рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе суда.

В Федеральном агентстве по рыболовству напомнили, что прямой ущерб от последствий норильской аварии был оценен в 3,615 млрд рублей.

«Мы готовы начать работу по восстановлению экосистемы Норило-Пясинского бассейна и понимаем, что надо для этого делать, какие использовать методики и технологии. И, при наличии средств, к работам можно будет приступить уже в 2021 году», – цитирует главу Росрыболовства Илью Шестакова пресс-служба ведомства.

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