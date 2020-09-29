29 сентября 2020 года

«Норникель» обяжут восстановить рыбные запасы

Возмещение ущерба из-за разлива топлива под Норильском потребует строительства трех рыбоводных заводов – хариусового, сигового и осетрового. Срок восстановления рыбных запасов Росрыболовство оценивает в 18 лет.

По результатам обследования специалистами Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии бассейна озера Пясино Росрыболовство оценило ущерб, нанесенный рыбным запасам, в 9 тыс. тонн. Размер штрафа, рассчитанный по методике ведомства, может составить 3,5 млрд рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

«Мы нашли рыбу с содержанием нефтепродуктов. В связи с этим можно считать, что это рыба погибшая, поскольку она уже не будет давать воспроизводство, она не пригодна в пищу. Возможны в дальнейшем даже какие-то мутационные изменения, это всё ученые будут в дальнейшем мониторить и отслеживать, но в настоящий момент ситуация именно такая. Это действительно серьезный ущерб для этого бассейна», – заявил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Он отметил, что информация об отсутствии промысла на озере не соответствует действительности. «Только промышленный вылов там осуществляется в объеме 500 тонн ценнейших сиговых пород рыб, и это очень важно как с точки зрения поставок на внутренний рынок, так и с точки зрения занятости местного населения», – рассказал глава федерального агентства.

По его словам, компенсация ущерба путем выпуска рыбной молоди потребует значительного времени. «По сути необходимо будет строительство трех заводов – хариусового, сигового и осетрового. И при полной их загрузке этот выпуск можно будет с учетом всех тех рекомендаций, которые наука дает, осуществить в течение 18 лет и восстановить те запасы», – уточнил Илья Шестаков.

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