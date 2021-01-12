12 января 2021 года

ВАРПЭ проведет общее собрание 18 января

Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбопромышленников пройдет в Москве. Одной из ключевых тем станут предложения Русской рыбопромышленной компании по реформированию в отрасли – сформированную позицию ВАРПЭ направит помощнику президента Максиму Орешкину.

Напомним, что летом РРПК направила предложения о пересмотре принципов работы отрасли: введении с 2034 г. новых требований к рыбопромысловым судам, увеличении инвестквот, продолжении практики аукционов, изменении налогового регулирования.

24 декабря инициативы рассматривались на совещании у помощника президента РФ Максима Орешкина – с участием представителей федеральных ведомств, рыбной промышленности, руководства регионов, судостроителей, банковского сектора.

По итогам совещания его участникам рекомендовано к 25 января представить в администрацию президента комментарии по предложениям РРПК, а также другие материалы по возможным мерам поддержки развития отрасли.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ, общее собрание также планирует рассмотреть итоги деятельности органов управления некоммерческой организации за 2020 г., обсудить планы работы на текущий год, утвердить состав ревизионной комиссии.

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