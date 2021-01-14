14 января 2021 года

На контролеров можно пожаловаться до суда

В рамках реформы госконтроля в России расширяется эксперимент по досудебному обжалованию решений контролирующих органов. С середины декабря к тестированию подключили еще 16 ведомств, включая Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Росприроднадзор.

Изменения в сфере госконтроля стали одной из тем совещания, которое президент Владимир Путин провел с членами правительства. Курирующий реформу вице-премьер Дмитрий Григоренко напомнил, что с 1 января 2023 г. вводится обязательное досудебное обжалование почти по 200 видам контроля, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.

«Принцип досудебного обжалования понятен: любой проверяемый – неважно, предприниматель или организация – может через портал госуслуг (это еще один сервис, кстати, который был запущен в прошлом году) подать соответствующую жалобу. Все сделано очень удобно – буквально в три клика. Это становится все прозрачнее: попадает в вышестоящие органы, а у нас в аналитическом центре еще и в единой точке все это мониторится», – рассказал Дмитрий Григоренко.

Эксперимент, призванный обеспечить плавный переход к обязательному досудебному обжалованию, стартовал в августе 2020 г. Первоначально нововведения опробовали МЧС, Ростехнадзор и Росздравнадзор.

Дмитрий Григоренко отметил, что в декабре правительство включило в эксперимент еще 16 ведомств. Среди них – Минпромторг, Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Росприроднадзор, Ространснадзор, Роструд и другие.

«Сейчас технически подключаем, с февраля тоже запускаем, то есть в этом плане идет пусконаладочный механизм, если так можно выразиться», – сказал вице-премьер.

Напомним, органы власти уже сейчас прописывают порядок досудебного обжалования в своих регламентирующих документах. В частности, это сделала Погранслужба – по госконтролю в области рыболовства.

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