15 января 2021 года

У руководителя Росрыболовства изменится статус

Минсельхоз представил поправки, согласно которым руководитель Росрыболовства не будет являться одновременно заместителем министра сельского хозяйства.

В Положение о Росрыболовстве подготовлены изменения - проект соответствующего постановления правительства опубликован на сайте regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Предлагается предусмотреть, что Федеральное агентство по рыболовству возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности правительством РФ по представлению министра сельского хозяйства.

По действующему положению схема назначения та же, но руководитель Росрыболовства одновременно является заместителем министра сельского хозяйства РФ.

Изменения подготовлены в рамках реформы госаппарата , о которой премьер-министр Михаил Мишустин заявил в ноябре. В частности, с 1 января изменились требования к числу заместителей, которых разрешено иметь министру сельского хозяйства.

Статус заместителя министра сельского хозяйства - руководителя Росрыболовства был введен семь лет назад , тогда же на эту должность был назначен Илья Шестаков.

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