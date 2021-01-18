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Килька стала одним из главных драйверов роста уловов на Каспии. Фото пресс-службы КаспНИРХ

Килька Каспия помогает заместить зарубежные шпроты

Добыча кильки в Волжско-Каспийском бассейне за 2020 г. выросла в 4,7 раза по сравнению с предыдущим годом – до 13,6 тыс. тонн. В Росрыболовстве отмечают перспективы этого объекта для импортозмещения.

Статистику по кильке приводит Федеральное агентство по рыболовству со ссылкой на оперативные данные отраслевой системы мониторинга. В ФАР обратили внимание, что добыча кильки в Каспийском море – один из главных драйверов роста вылова в Волжско-Каспийском бассейне. По информации отраслевой науки, запасы этой рыбы составляют 450-500 тыс. тонн. В 2021 г. к освоению рекомендовано 98,5 тыс. тонн кильки.

В последние 15 лет добыча кильки была свернута в связи с резким падением запасов и низкой рентабельностью промысла. Сейчас этот ресурс снова стал перспективным, его добыче активно помогает отраслевая наука.

Специалисты разработали и обосновали рекомендации по возобновлению килечного промысла. Осенью 2019 г. три рыболовецких судна впервые вышли на лов кильки в западную часть Среднего Каспия. В 2020 г. количество добывающего флота там увеличилось с 3 до 15 единиц. Ожидаемые уловы в ближайшей перспективе – до 20 тыс. тонн, с дальнейшим ростом (по мере восстановления флота) до 50-60 тыс. тонн и выше, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В ведомстве отметили, что подключающиеся к килечному промыслу предприятия способствуют развитию консервного производства. После введения Россией ответных контрмер под ограничения попали 41 тыс. тонн кильки и шпрот из стран, поддержавших антироссийские санкции, или 9,2% всего «выпавшего» импорта, приводит цифры ФАР. Федеральное агентство обратило внимание, что отечественные рыбаки активно взялись за импортозамещение.

Рост добычи мелкосельдевых объектов отмечают и в других акваториях: в Западном бассейне вылов шпрота достиг 45 тыс. тонн (+11% к уровню 2019 г.), добыча салаки (балтийская сельдь) - 26 тыс. тонн (+4%). В Азово-Черноморском бассейне уловы шпрота увеличились на 2% - до 18,3 тыс. тонн.

При этом производители консервов отмечают преимущества каспийской кильки при переработке. Именно эта рыба позволяет выпускать продукцию высшего сорта, подчеркнули в пресс-службе.

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