19 января 2021 года

Рыбацкое сообщество предложило курс развития отрасли

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников на общем собрании 18 января единогласно утвердила консолидированную позицию рыбацкого сообщества по инициативам Русской рыбопромышленной компании. ВАРПЭ предложила свои меры по увеличению отдачи от отрасли.

Позиция отраслевого сообщества направлена в администрацию президента, сообщает корреспондент Fishnews. Письмо помощнику президента РФ Максиму Орешкину за подписью главы объединения Германа Зверева было согласовано общим собранием Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. Как сообщил Fishnews президент Герман Зверев, «решение общего собрания будет направлено руководителям прибрежных регионов, в российские банки, которые кредитуют рыбопромышленные предприятия (портфель кредитов приблизился к 450 млрд рублей)».

Напомним, Максим Орешкин по итогам декабрьского совещания пригласил его участников, в том числе и руководство Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, к 25 января представить комментарии по предложениям РРПК.

В ведущем объединении рыбопромышленников страны обратили внимание на то, что инициативы Русской рыбопромышленной компании уже неоднократно рассматривались в федеральных органах государственной власти. Кроме того, отмечает ВАРПЭ, «IV Съезд работников рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации и Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса единогласно утвердили обращения к президенту РФ и в правительство РФ, в которых содержался детальный экономический и правовой анализ предложений ООО «РРПК».

В позиции рыбацкого сообщества также отмечается, что предложения РРПК о коренном изменении принципов доступа к водным биологическим ресурсам обсуждались в рамках подготовки стратегии развития отрасли до 2033 г. В результате был сделан однозначный вывод: предложения ООО «РРПК» не учитывают технологические особенности рыбохозяйственных бассейнов и видового многообразия водных биоресурсов, потому что основаны исключительно на опыте работы крупнотоннажного флота на промысле всего трех видов водных биоресурсов.

Так, не отражена специфика освоения и использования около 1,1 млн тонн, или 22% от национального вылова, подсчитали в ВАРПЭ. Речь идет о лососевых, сардине-иваси, скумбрии, сайре, палтусах, камбалах, окунях, терпугах, наваге, путассу, мойве, кильке, шпротах, хамсе и др.

Русская рыбопромышленная компания предложила ограничить возраст флота, который допускается к освоению квот в исключительной экономзоне РФ. Однако при этом полностью игнорируется мировой опыт и не учитываются реальные возможности отечественного судостроения, сказано в письме. Если инициативы РРПК воплотить в жизнь, отрасль невосполнимо потеряет 85,7% рыбопромысловых судов, заявили в ассоциации. Новое требование к возрасту флота в Русской рыбопромышленной компании предложили внедрить с 2034 г., но к этому времени у предприятий будет значительное количество пригодных к использованию и оснащенных высокопроизводительным оборудованием судов. В итоге больше всего пострадают компании, которые, опираясь на действующее законодательство (а в нем ограничений по возрасту и месту постройки нет), вкладывались в обновление флота и производственных мощностей. В том числе проиграет малый и средний бизнес, подчеркнули в ВАРПЭ.

Масштабное перераспределение квот приведет к тому, что ресурса лишается сотни предприятий по всей России, заявили в ассоциации. И привели цифры по регионам: в частности, пользователи Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей недосчитаются 360 тыс. тонн минтая и 62 тыс. тонн сельди (32% закрепленных за предприятиями квот). Береговые заводы на Дальнем Востоке потеряют 34 тыс. тонн — это резко ударит по окупаемости новых производств. Пользователи Северного бассейна останутся без права на вылов 115 тыс. тонн трески и 34 тыс. тонн пикши.

Включаясь в программу инвестиционных квот, компании исходили из уже предложенных государством условий и принимали решение на основе экономических расчетов. «...Теперь получается, что ООО «РРПК» либо неспособна грамотно рассчитывать и точно реализовывать масштабные инвестиционные проекты, либо планировало увеличить свою инвестиционную квоту, не увеличивая инвестиционных обязательств», - сказано в отзыве ВАРПЭ.

Прокомментировали в ассоциации и инициативу по единому сельхозналогу. Сальдированный финансовый результат предприятий отрасли в 2020 г. существенно снизился, такое сокращение продолжится и в этом году, прогнозируют в ведущем объединение рыбопромышленников страны. И если пойти на отмену ЕСХН для рыбаков, это существенно ударит по малым и средним предприятиям - их доля в рыбном хозяйстве составляет 84%, оценили в объединении.

Предложение по расширению практики аукционов в письме Максиму Орешкину ассоциация назвала «разрушительным для развития отрасли». Компании привлекли кредиты, чтобы участвовать в уже состоявшихся крабовых торгах и строить суда в рамках принятых на себя обязательств. Потеря квот, закрепленных по историческому принципу, грозит невозвратом кредитов и банкротством предприятий, строящих промысловый флот. «По оценке Сбербанка РФ, прозвучавшей на совещании, финансовые модели заемщиков не выдержат проведения дополнительных крабовых аукционов ранее 2033-го года», - говорится в обращении.

ВАРПЭ также обратила внимание, что аукционы как форма закрепления ресурсов не учитывают природных рисков и возможного снижения вылова.

В 2016 - 2019 гг. в отраслевое законодательство внесли важные изменения, поэтому предлагать новую радикальную реформу преждевременно - нужно оценить последствия уже принятых решений, подчеркнули во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

Что предлагается для повышения отдачи отрасли

ВАРПЭ также предложила набор мер, которые незамедлительно нужно принять для увеличения вклада отрасли в социально-экономическое развитие страны. Во-первых, убеждены в ассоциации, необходимо внести в Налоговый кодекс РФ изменения, которые отменят тотальное и недифференцированное применение льготы по сбору за пользование водными биоресурсами. Если принять законопроект, который Минсельхоз России подготовил совместно с ВАРПЭ, уже со следующего года бюджет страны дополнительно будет получать 15 млрд рублей ежегодно, при этом в региональные бюджеты пойдет свыше 12 млрд рублей, говорится в письме.

Во-вторых, ассоциация заявила о необходимости открытого и профессионального обсуждения всех проблемных вопросов, которые возникли при реализации программы инвестквот. Нужно принципиально изменить подходы к определению типов инвестиционных объектов, которые в дальнейшем будут строиться под инвестиционные квоты. Этот механизм должен работать на социально-экономическое развитие прибрежных регионов, а не на повышение капитализации отдельных рыбопромышленных компаний, подчеркнули в ВАРПЭ.

В-третьих, нужно последовательно использовать принципы «регуляторной гильотины» и снять лишние барьеры, которые ежегодно лишают отрасль более 50 млрд рублей, говорится в письме для администрации президента.

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