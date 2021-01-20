20 января 2021 года

Россия и Япония хотят запустить новые «рыбные» проекты

Япония представила России проект новой Концепции торгово-экономического сотрудничества на Дальнем Востоке и в Арктике. Предлагается, в частности, активизировать взаимодействие в рыбопереработке и развитии Северного морского пути.

Основные направления международной кооперации в Дальневосточном и Арктическом регионах обсудили глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе министерства, на фоне пандемии объем внешней торговли ДФО с Японией снижается. В январе-ноябре прошлого года он составил 5,2 млрд долларов – это на 22,6% ниже аналогичных показателей 2019 г. Японские инвесторы принимают участие в одиннадцати проектах объемом 181 млн долларов на территориях опережающего развития и свободного порта. Однако пока потенциал российско-японского экономического партнерства реализован не в полной мере.

Концепция, предложенная японской стороной, предполагает расширение взаимодействия сразу в нескольких направлениях. Это энергетика, логистика, рыбоперерабатывающая промышленность, портовая и транспортная инфраструктура, городская среда, туризм.

Также японская сторона заявила о намерении активно участвовать в развитии Северного морского пути. По словам Тоёхиса Кодзуки, логистика СМП на 40% эффективнее традиционных судоходных маршрутов. Отмечены перспективы запуска регулярной контейнерной линии по Севморпути.

Японская сторона приветствовала российские проекты, направленные на снижение парниковых выбросов в атмосферу, а также на использование зеленой энергетики в Арктике.

Алексей Чекунков подчеркнул, что перспективным направлением является создание новых объектов транспортной инфраструктуры – в частности, морских портов.

«Мы поддерживаем российско-японские проекты, направленные на создание перерабатывающих мощностей и увеличение объемов экспорта – в том числе в рыбоперерабатыващей промышленности. Сейчас имеется уникальная возможность совместно создать новые торговые контрактные цепочки», – отметил министр.

Он пригласил компании и научное сообщество Японии к участию в создании инновационного научно-технологического кластера на острове Русский.

Стороны договорились продолжить обсуждение на регулярной основе в формате бизнес-диалога. Также планируется разработать и согласовать дорожную карту реализации концепции сотрудничества на Дальнем Востоке и в Арктике.

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