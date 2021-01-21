21 января 2021 года

Минтай ждет переработки

Отечественные уловы минтая на 18 января превысили 100 тыс. тонн. Из-за проблем с отгрузкой в Китай перерабатывающие мощности срочно ищут в России, планируется задействовать и заводы центральных регионов.

В поиске рыбозаводов

Заседание штаба охотоморской путины прошло в Росрыболовстве 20 января. На особый контроль взята ситуация с транспортными и холодильными мощностями. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, отдельные компании пытаются поднимать стоимость фрахта и хранения, используя напряженную ситуацию с отгрузкой в порты Китая.

Руководитель штаба, заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук рассказал: по имеющейся информации, сейчас в КНР большинство сотрудников рыбозаводов отправлено на каникулы. Есть вероятность, что переработка в Китае в объемах прошлых лет в ближайшее время не будет возобновлена. Поэтому необходимо усилить работу по поиску перерабатывающих мощностей на всей территории России, а не только в прибрежных районах.

На совещании отметили, что значительное количество продукции сосредоточено в приморских портах. Нужно в короткие сроки организовать доставку в центральные регионы для дальнейшей переработки.

Уловы пока в минусе

По состоянию на 18 января вылов минтая на Дальнем Востоке достиг 107,9 тыс. тонн, приводит данные ЦСМС. Такой результат составляет 82,5% от уровня предыдущего года.

В Охотском море добыто 96,2 тыс. тонн (82,9% от уровня 2020 г.). В том числе в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах суммарный вылов составил 87,7 тыс. тонн, в Восточно-Сахалинской подзоне – 1,7 тыс. тонн, в Северо-Охотоморской подзоне – 6,8 тыс. тонн.

В Южно-Курильской зоне освоено 4,1 тыс. тонн минтая, в Восточно-Камчатской зоне – 4,4 тыс. тонн, в том числе в Петропавловско-Командорской подзоне – 3,3 тыс. тонн.

Тихоокеанской сельди добыто 32 тыс. тонн (104,9% к уровню прошлого года), из них 27,3 тыс. тонн поймали в Северо-Охотоморской подзоне. Трески наловили 10,2 тыс. тонн (129,1% к уровню 2020 г.).

По состоянию на 18 января на промысле находилось 56 судов. 46 из них работали на добыче минтая, 7 – трески, 3 – сельди.

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