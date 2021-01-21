21 января 2021 года

Очистка Золотого Рога требует больше средств

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Одной из тем стало восстановление экологического состояния бухты Золотой Рог.

На двусторонней встрече обсудили возможность дополнительного финансирования мероприятий по очистке Золотого Рога. Эти работы позволят создать единую централизованную систему водоотведения, сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды.

«С 2015 года такая программа стартовала, часть стоков удалось направить через очистные сооружения. Однако не все стоки очищаются, есть вред и экологический ущерб бухте, поэтому работу по очистке будем продолжать», – рассказал Олег Кожемяко.

«Экология бухты Золотой Рог зависит от многих факторов. Один из которых – это затонувшие суда. Сейчас по поручению премьер-министра начинается расчистка Нагаевской бухты в Магадане, но останавливаться на этом мы не намерены. Генеральная уборка нужна всем акваториям Дальнего Востока. У Приморья уже есть схемы по затопленным судам, поэтому вполне вероятно, что Золотой Рог станет второй бухтой на очереди, которую расчистят от затопленных кораблей», – заявил Александр Козлов.

Министр оценил предложения региона и выразил готовность оказать поддержку в их реализации. По словам Александра Козлова, в ближайшее время он планирует посетить Приморье для дальнейшей проработки обозначенных на встрече вопросов.

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