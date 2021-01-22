22 января 2021 года

ТИНРО рассмотрит результаты исследований за год

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО подведут итоги работы за 2020 г. на отчетной сессии. В программе – доклады, посвященные лососям, минтаю, сельди, треске, крабам и другие объектам промысла, исследованиям в сфере аквакультуры.

Отчетная сессия ТИНРО пройдет во Владивостоке с 26 по 28 января. Специалисты расскажут о результатах, достижениях, открытиях и перспективах работы по всем аспектам и направлениям рыбохозяйственной науки.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ученые представят доклады, посвященные важнейшим промысловым объектам – минтаю, сельди, треске, тихоокеанским лососям.

Так, планируется рассмотреть дифференциацию региональных комплексов охотоморской горбуши по результатам морских съемок, проведенных в северо-западной части Тихого океана и Охотском море в 2020 г., – такие работы позволяют понять, в каком объеме в какой район промысла подойдет рыба.

В повестке сессии и вопросы добычи перспективных объектов. Так, специалисты представят доклад, посвященный состоянию запасов и промыслу кальмаров на Дальневосточном бассейне.

Будет заслушана информация и по крабовым ресурсам – в частности, по динамике запаса крабов Берингова моря, по данным исследований 2020 г., запасам промысловых крабов подзоны Приморье.

Целый ряд докладов посвящен аквакультуре – вопросам товарного осетроводства, искусственному воспроизводству лососей, первым результатам работы центра марикультуры на острове Попова.

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