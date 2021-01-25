25 января 2021 года

Пандемия высветила старые проблемы

Вызовы, с которыми российские добывающие компании сталкиваются на внешних рынках, сейчас основная проблема, отмечают руководители отраслевых ассоциаций. При этом обнажились пробелы, о которых бизнес говорил много лет.

Главной темой в нынешних условиях остается ситуация с поставками рыбопродукции на традиционные внешние рынки. Здесь действовать должно государство, отметил руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. «В «майском» указе президента поставлена задача по развитию экспорта. Бизнес готов к этому. Готово ли государство?» – задал риторический вопрос глава АРПП.

Проблемы, о которых стали говорить при ограничении поставок через китайские порты, – с нехваткой мощностей для хранения, с логистикой – поднимались много лет. Давно предлагалось организовать закупки отечественной рыбопродукции для нужд учреждений бюджетной сферы: это могло бы обеспечить поставки около 700 тыс. тонн из более чем 1,8 млн тонн добываемого минтая, заявил Fishnews президент ассоциации.

Отрасль столкнулась с серьезными экономическими вызовами. Нужно внутри страны найти компромиссы между собой и объединить усилия для противостояния этим внешним угрозам, считает председатель правления Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Дмитрий Пашов.

По мнению президента Ассоциации добытчиков краба Александра Дуплякова, в текущих условиях ситуация меняется стремительно и бизнесу придется самостоятельно искать пути решения проблем, с которыми он сталкивается при реализации продукции на экспортных направлениях. При этом руководитель АДК выразил опасения, что, делая выводы из случившегося и принимая решения на перспективу, власть может пойти по пути использования административных рычагов и для рыбаков такие решения окажутся негативными.

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