26 января 2021 года

ФАС перенесла рассмотрение дела в отношении АДМ и компаний

Антимонопольная служба отложила рассмотрение дела, возбужденного в отношении Ассоциации добытчиков минтая и 18 рыбопромышленных компаний.

Дело о нарушении пункта 3 части 4 статьи 11 федерального закона о защите конкуренции в отношении АДМ и рыбопромышленных компаний ФАС возбудила в декабре . Разбирательство началось по результатам рассмотрения заявлений РРПК: компании группы в сентябре исключили из состава Ассоциации добытчиков минтая .

Рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства было запланировано на 25 января. Однако теперь сроки перенесены. «ФАС России отложила рассмотрение дела. Следующее заседание назначено на 26 февраля 2021 года», - сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews