15 января 2021 года

К спорам добытчиков минтая подключилась ФАС

По обращению РРПК Федеральная антимонопольная служба в декабре возбудила дело о нарушении конкурентного законодательства в отношении Ассоциации добытчиков минтая и рыбохозяйственных предприятий.

Разбирательство ведется по признакам нарушения пункта 3 части 4 статьи 11 федерального закона о защите конкуренции, следует из определения о назначении дела к рассмотрению.

В числе ответчиков указаны Ассоциация добытчиков минтая и 18 рыбопромышленных компаний: Озерновский рыбоконсервный завод № 55, НБАМР, Производственное объединение «Сахалинрыбаксоюз», «Океанрыбфлот», «Софко», «Остров Сахалин», «Дальрыба», Фирма «Посейдон», «Курильский рыбак», «Меркурий», «Поронай», РК «Новый мир», «Транзит», РК им. В.И. Ленина, «Тралфлот», «Пиленга», ПБТФ, Тихоокеанская рыбопромышленная компания.

Что конкретно вменяется в вину АДМ и предприятиям, не сообщается. ФАС пока воздержалась от комментариев. Пункт 3 части 4 статьи 11 закона о защите конкуренции - это запрет на соглашения между хозяйствующими субъектами о создании другим хозяйствующим субъектам препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка.

РРПК в октябре 2020 г. подала заявление в ФАС России о нарушении антимонопольного законодательства в связи с исключением из состава Ассоциации добытчиков минтая компаний группы, что повлекло лишение РРПК возможности использовать групповой сертификат качества MSC, оформленный на ассоциацию, сообщили Fishnews в пресс-службе Русской рыбопромышленной компании.

Как заявил представитель группы, антимонопольная служба усмотрела в этом случае признаки нарушения антимонопольного законодательства и возбудила дело в этой связи. Рассмотрение назначено на 25 января.

«На текущий момент суть претензий ФАС к ассоциации и ее участникам не ясна. В распоряжении АДМ есть информация только об определении о возбуждении дела и назначении заседания комиссии. Мы направили ФАС официальный запрос на предоставление текста жалоб РРПК. Рассчитываем, что если ФАС действительно намерена провести независимую и взвешенную проверку, то эта информация будет представлена в адрес лиц, участвующих в деле», - заявил Fishnews президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

При этом он отметил, что в ассоциации еще в октябре высказали опасение, что «РРПК может использовать Федеральную антимонопольную службу для организации давления на АДМ и ее участников, чтобы «наказать» предприятия за ранее принятое решение».

«Напомню, еще до завершения Общего собрания членов АДМ РРПК запустила в СМИ информационную кампанию, основным тезисом которой было обвинение Ассоциации и ее членов в «картельном сговоре» как о случившемся юридическом факте. Задача этой кампании, на наш взгляд, заключалась в дискредитации АДМ в целях оказания давления на органы государственной власти», - считает Алексей Буглак.

В декабре Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск РРПК о признании недействительным решения об исключении компаний группы из состава Ассоциации добытчиков минтая. «Планируем подачу апелляционной жалобы в установленный срок. На данный момент решение суда не вступило в законную силу», - сообщил руководитель АДМ.

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