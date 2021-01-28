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Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока направил обращения к вице-премьеру Виктории Абрамченко и руководителю Росрыболовства Илье Шестакову

Передача полномочий помогла поставщикам живых морепродуктов

Росрыболовство оперативно организовало работу по выдаче заключений на поставки живых морепродуктов - это позволило предприятиям не прерывать производственный процесс, отмечают в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Напомним, что в конце года функции по выдаче заключений на вывоз живых рыбы и морепродуктов правительство РФ передало от Росприроднадзора к Росрыболовству. Такое решение было принято, чтобы ускорить прохождение административных процедур для предприятий и снять проблемы, которые возникли в связи с принятием регламента Росприроднадзора.

Несмотря на новогодние праздники, Росрыболовство оперативно организовало оформление заключений и наладило взаимодействие по этому вопросу с другими ведомствами, отметил Координационный совет общественных рыбохозяйственных объединений Дальнего Востока в письме к вице-премьеру Виктории Абрамченко.

«Это позволило предприятиям не прерывать производственный процесс, связанный с экспортом живых гидробионтов, и свести к минимуму издержки переходного периода», - заявили руководители рыбохозяйственных ассоциаций.

Сроки согласования сейчас минимальны, а перечень документов, которые нужны для получения заключения, - оптимален, обратили внимание представители бизнеса. Ранее требование предоставлять документы, подтверждающие фактический вылов, вызвали проблемы у предприятий: в ожидании документов живой товар мог погибнуть.

Как сообщает корреспондент Fishnews, координационный совет поблагодарил зампреда правительства за пристальное внимание к проблеме лицензирования экспорта живых морепродуктов, а также за решение вопроса по передаче Росрыболовству полномочий по оформлению заключений на вывоз. Аналогичное обращение совет направил заместителю министра сельского хозяйства - главе Росрыболовстве Илье Шестакову.

Решение по передаче полномочий значительно снизило административную нагрузку на добывающие предприятия и позволило им осуществлять промысловую и внешнеторговую деятельность без риска гибели значительной части живой продукции, считают руководители ассоциаций.

В то же время, заявили они, коренным решением проблем по-прежнему остается отмена лицензирования экспорта живых морепродуктов. Это избыточный административный барьер, ведь на сегодняшний день достаточно других процедур, позволяющих контролировать законность промысла и поставок, уверены в отраслевом сообществе.

Для отмены лицензирования необходимо внести изменения на уровне Евразийского экономического союза. Координационный совет попросил Викторию Абрамченко и Илью Шестакова при дальнейшем обсуждении поддержать отмену лицензирования.

Планируется, что вопрос о целесообразности процедуры будет рассмотрен на заседании Комиссии правительства РФ по развитию рыбохозяйственного комплекса, которую возглавляет Виктория Абрамченко.

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