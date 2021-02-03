03 февраля 2021 года

«Русский краб» заложил третье судно для добычи и доставки живого краба

В Карелии верфь заложила для группы компаний «Русский краб» третий краболов из серии судов, рассчитанных на добычу и доставку улова в живом виде. Всего по итогам аукциона 2019 г. этот заказчик должен построить десять единиц флота.

На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске заложили киль третьего краболовного судна серии CCa 5712LS (строительный номер 503). Всего для «Русского краба» на карельской верфи должно быть построено семь судов.

Проект краболовного судна CCa 5712LS разработан компанией «Дамен Инжиниринг» на основе технического задания и при участии специалистов ГК «Русский краб».

«Суда будут оснащены современным промысловым и технологическим оборудованием, повышающим показатели жизнеспособности и сохранности улова. Процесс добычи и транспортировки живой продукции на новых судах будет соответствовать лучшим мировым экологическим практикам. Значительное внимание уделено организации пространства для команды: предусмотрена шумоизоляция в помещениях жилого блока, комфортный камбуз, сауна», – заявили Fishnews в пресс-службе группы.

Головное и первое серийное суда для «Русского краба» в Карелии были заложены в июне и декабре 2020 г. Также под квоты, выигранные на торгах 2019 г., группа решила построить три краболова-процессора на Окской судоверфи в Нижегородской области (проект 5712Р). В группе сообщили, что 29 января на верфи приступили к резке стали для первого судна – ввести его в эксплуатацию планируется в 2023 г.

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