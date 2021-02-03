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Участники отчетной научной сессии НТО ТИНРО 2012 г. и первых состязаний по подледному лову на реке Найбе. Фото Анатолия МАКОЕДОВА

«Сахалинский лед» – больше чем рыбалка, азартней чем спорт

Сахалин в этом году вновь готовится принять участников и гостей полюбившегося многим фестиваля зимней рыбалки. Организаторы обещают: праздник, который пройдет 21 февраля на реке Найбе, запомнится надолго, ведь на этот раз «Сахалинский лед» отметит свой первый большой юбилей.

Без науки никуда

Спроси любого сахалинца: «Что круче – лыжи или сноуборд?» – и услышишь уверенный ответ: «Круче рыбалка». Без шуток, здесь это поистине народная любовь, особенно когда гарантированно клюет.

Так же десять лет назад решили идеологи и организаторы «Сахалинского льда», и, как обычно, застрельщиком оказалась наука – с улыбкой вспоминает историю создания фестиваля Александр Буслов, заместитель руководителя ТИНРО, а на тот момент – директор Сахалинского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. На самом деле, в 2012 г. было сложно предположить, какое развитие получит идея организованного отдыха для участников традиционной отчетной научной сессии Ассоциации «НТО ТИНРО» – Сахалин готовился принять ученых-рыбников в феврале. В правительстве области идею СахНИРО не только поддержали, но и дали ценные рекомендации: если стоит задача гарантированно поймать рыбу и порадовать гостей острова отдыхом с удочкой без суеты – вам точно на Найбу. Здесь традиционно собираются местные жители – любители наважьей рыбалки.

Так, при поддержке региональных властей возникла идея расширить круг участников состязаний до всех желающих и устроить открытое первенство Сахалинской области по подледному лову. В первый же раз на льду Найбы удалось собрать более тысячи сахалинцев и гостей острова – из Магадана, Владивостока и Петропавловска-Камчатского. За самый большой улов состязались 93 команды и около 400 человек в личном первенстве.

Испытание биатлоном

В 2013 г., с учетом первого опыта, было решено дополнить программу новым видом состязаний – и вновь с подачи отраслевой науки. Одним из узких мест фестиваля, по словам Александра Буслова, оказалась прозрачность контроля уловов, чтобы избежать вбросов и прочих махинаций, решили максимально повысить объективность соревнований: кто первый добрался до финиша – того и приз. Так родилась концепция «Рыбацкого биатлона», которая не просто прижилась в программе фестиваля, но и стала самым зрелищным, захватывающим и драйвовым этапом для участников и зрителей.

История фестиваля хранит имя чемпиона первого «Рыбацкого биатлона»: в 2013 г. им стал Михаил Хан – ему достался кубок победителя и лодка с мотором. Кстати, в этот же год первой и пока единственной женщиной, принявшей участие в биатлоне наравне с мужчинами и занявшей призовое место, стала Людмила Димерджи. Вместе с серебряной медалью она увезла со льда ценный приз – мотор для лодки.

Но даже крепкому мужчине физически нелегко дается бег и бурение на время, тем более что местами толщина льда достигает 70 см, рассказала представитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Любовь Стримжа. В 2020 г. организаторы постарались адаптировать биатлон для женщин: забег с бурами сперва провели среди мужчин, а уже потом на дистанцию смогли выйти участницы соревнований и воспользоваться готовыми лунками. Правда, вся гонка зависла на третьем секторе: в основное время никому так и не удалось отловиться – в рыбалке бывает и такое.

В этом году эксперимент планируется повторить и подготовить особый призовой фонд для участниц такого состязания. Но, добавляет представитель оргкомитета фестиваля, конечно, ничто не мешает любой девушке, прошедшей со своей командой в тридцатку лучших, при желании наравне с мужчинами побороться за главный приз.

Алло, мы ищем героев

К нынешнему фестивалю для участников готовят и совсем новые испытания: как рассказал Александр Буслов, есть идея собрать на льду чемпионов всех лет начиная с 2012 г. и между ними устроить соревнование, которое так и будет называться – «Лига чемпионов».

Еще одним конкурсом, который поможет раскрыть таланты истинных рыбаков, должен стать кулинарный поединок по приготовлению наваги. Администрация Долинского района обещает обеспечить участников необходимым инвентарем и даже рыбой, а победителей выявят поварское мастерство и креативность.

Кроме того, гостей и участников «Сахалинского льда» пригласят на фестиваль наваги и корюшки. С 15 по 28 февраля на Сахалине будет проходить «НаВажный фест»: кафе и рестораны предложат специальное меню с уникальными блюдами из свежепойманной корюшки и наваги.

Какой совет новичкам фестиваля? Прихватить с собой хорошее настроение. А вместе с ним и теплые штаны, куртку, обувь (лучше проверенные рыбацкие сапоги с утепленным носком), рукавицы, можно и стельки-грелки – одним словом, на джинсы с кедами в феврале здесь все же не стоит рассчитывать, соглашаются опытные рыбаки.

Но в любом случае замерзнуть на «Сахалинском льду», конечно, не дадут никому – вам точно понравится зимняя рыбалка!

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • Участники отчетной научной сессии НТО ТИНРО 2012 г. и первых состязаний по подледному лову на реке Найбе. Фото Анатолия МАКОЕДОВА
  • Замруководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ – частый гость «Сахалинского льда» (2012 г.). Фото Анатолия МАКОЕДОВА
  • Погода на Сахалине в феврале бывает разная, но настроение участников фестиваля всегда выше нуля
  • Настоящей рыбачке покорится и биатлон – Людмила ДИМЕРДЖИ, 2013 г. Фото РИА «Сахалин и Курилы»
  • Зимняя рыбалка – народная любовь для сахалинцев. Фото РИА «Сахалин и Курилы»
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