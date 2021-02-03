03 февраля 2021 года

Добытчики лосося расширят участие в «Камчатской рыбе»

Программу по повышению доступности рыбы для жителей Камчатского края поддержала региональная Ассоциация добытчиков лососей. Такое сотрудничество позволит планомерно обеспечить поставки продукции из горбуши и кеты в рамках социального проекта.

«Мы решили присоединиться к краевой программе, которая помогает обеспечить жителей Камчатки качественной и, главное, доступной рыбной продукцией по приемлемым ценам», – рассказал Fishnews председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Сейчас решаются вопросы с доставкой, хранением продукции из лососевых. Здесь множество тонкостей, и взаимодействие краевых властей с отраслевым объединением позволяет обеспечить планомерные поставки.

«По мере развития инфраструктуры проекта, торговых сетей, логистики и хранения, будут открываться возможности для вовлечения в этот проект новых участников-предприятий. Сейчас мы ведем переговоры со многими компаниями. На сегодняшний день расширился перечень предприятий, которые поставляют охлажденную свежую рыбу морского промысла», – заявил министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.

Социальный проект «Камчатская рыба» запустили на территории региона в июне по инициативе губернатора Владимира Солодова. К участию присоединились крупные предприятия края.

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