05 февраля 2021 года

Лицензирование экспорта предложено заменить более удобным механизмом

Вице-премьер, председатель правкомиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса Виктория Абрамченко поручила поставить точку в вопросах отмены лицензирования экспорта живой рыбы и морепродуктов.

Напомним, что для вывоза рыбы и морепродуктов в живом виде предпринимателям необходимо оформлять лицензию Минпромторга - таково требование законодательства, которое Россия должна соблюдать как член Евразийского экономического союза.

Целесообразность лицензий обсуждалась 4 февраля на заседании Комиссии правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

Минэкономразвития вновь выступило за отмену лицензирования по всем видам водных биоресурсов, кроме морских млекопитающих. Как стало известно Fishnews, в министерстве эту функцию назвали избыточной.

Федеральная таможенная служба настаивает, что видит риски при отказе от лицензии. Если такое решение будет принято, то надо продумать механизм подтверждения законности улова, полагают в ФТС.

Устранение барьера поддерживают в Федеральном агентстве по рыболовству. Об этом на комиссии заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

В итоге Виктория Абрамченко поручила Министерству экономического развития снять все разногласия по этому вопросу с ведомствами и подготовить предложения по внесению изменений в законодательство. Эта задача должна быть выполнена до 15 февраля. При этом вице-премьер подчеркнула, что при отмене лицензирования не должны пострадать интересы Российской Федерации - необходимо сохранить должный уровень контроля легальности уловов, в том числе с помощью современных технологий взаимодействия ведомств.

Представители рыбопромышленного комплекса не раз заявляли, что лицензирование в случае с живой рыбой и морепродуктами избыточно, так как есть достаточно других механизмов контроля промысла и поставок.

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