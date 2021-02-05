05 февраля 2021 года

Поставщики рыбы в Китай проходят переобследование

Россельхознадзор направил китайской стороне досье на 105 российских предприятий и судов, экспортирующих продукцию из водных биоресурсов. Китай потребовал провести перепроверку после обнаружения коронавируса на упаковке российской продукции.

Напомним, в конце ноября Главное таможенное управление Китайской Народной Республики (ГТУ КНР) потребовало провести переобследование всех 899 предприятий и судов, аттестованных для поставок рыбопродукции в Китай.

Изначально китайская сторона заявила о необходимости провести перепроверку до конца 2020 г. Однако по итогам переговоров Россельхознадзор согласовал с китайской стороной, что в декабре будет представлен перечень предприятий и судов, не соответствующих предъявляемым Китаем требованиям, лицензии на экспорт таких поставщиков должны быть приостановлены. Россельхознадзор направил этот список в конце прошлого года, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

В ходе переговоров было также озвучено, что досье предприятий, соблюдающих требования китайской стороны, будут отправлены в возможно короткий срок в 2021 г. Сейчас служба представила ГТУ КНР информацию по 105 таким российским рыбоперерабатывающим компаниям и судам. В ближайшее время Россельхознадзор рассчитывает направить в Китай очередную партию досье.

По данным Россельхознадзора, с начала января китайские власти трижды выявляли генетический материал коронавируса на упаковке продукции российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов (Хабаровский, Камчатский края и Мурманская область).

В соответствии с запросом ГТУ КНР в ближайшее время планируется провести по видеосвязи инспекцию двух таких мощностей, расположенных в Хабаровском и Камчатском краях. Китайская сторона рассмотрит вопрос соответствия предприятий требованиям КНР, будет проверено выполнение мер по профилактике распространения возбудителя COVID-19 при производстве рыбопродукции. До инспекции Россельхознадзор организует предобследование.

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