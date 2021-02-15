Новости
Законопроект о продаже любительских уловов готовят к передаче в Госдуму

Узаконить продажу уловов рыбаков-любителей хотят в весеннюю сессию

Законопроект о продаже уловов любительской рыбалки планируется передать в Госдуму уже в ближайшие недели, сообщили власти Мурманской области. Заполярье должно войти в число четырех регионов для пилотной реализации механизма.

Осенью представитель Мурманской области в Совете Федерации Константин Долгов передал в правительство РФ проект законодательных изменений, предусматривающий возможность для рыбаков-любителей легально продавать улов.

По словам сенатора, в настоящее время ведется активная работа над тем, чтобы максимально быстро получить отзыв кабмина, необходимый для внесения законопроекта в Госдуму, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

«Отзыв прорабатывается в тесном взаимодействии с заинтересованными ведомствами. Я лично рассчитываю, что он будет готов на следующей неделе, тогда откроется возможность для его оперативного внесения в Думу», – цитирует Константина Долгова пресс-служба.

Как отметил сенатор, ряд ведомств высказали замечания по тексту законопроекта, что потребует его доработки. Тем не менее внести законопроект в нижнюю палату парламента планируется уже в ближайшее время.

«Сейчас самое главное – обеспечить максимально быстрое внесение законопроекта в Думу. Вот то, над чем мы активно работаем с правительством РФ, Госдумой при поддержке губернатора Андрея Чибиса. Принципиально важно принять документ уже в ходе весенней сессии», – подчеркнул Константин Долгов.

Планируется, что к пилотному проекту, призванному создать новые возможности для населения, присоединятся Мурманская, Сахалинская, Томская и Магаданская области, сообщил в сентябре глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: магаданская областьмурманскправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Все материалы

Интервью

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

Перераспределение запасов лососей мы видим и на Дальнем Востоке, и у наших соседей

ХЫ Ду Сан (Dou San Heo), владелец, генеральный директор компании WS Global Inc.

Владелец компании WS Global Inc.

ХЫ Ду Сан

Биржа выручает рыбный рынок в период пандемии

Заведующая кафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура» Дальрыбвтуза Инга МАТРОСОВА. Фото предоставлено пресс-службой Дальрыбвтуза

Заведующая кафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура» Дальрыбвтуза

Инга МАТРОСОВА

Обитателям «морских огородов» разрабатывают отечественный рацион

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин ДРЕВЕТНЯК. Фото предоставлено СРПС

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера

Константин ДРЕВЕТНЯК

От решения по «незаходным» судам пока видится только отдача в бюджет

Все интервью

Личное мнение

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Гарантии на промысел обеспечат серьезный эффект

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Стратегия по палтусам – это серьезное движение вперед

Все материалы

Крупным планом

Погода на Сахалине в феврале бывает разная, но настроение участников фестиваля «Сахалинский лед» всегда выше нуля

«Сахалинский лед» – больше чем рыбалка, азартней чем спорт

Для поставок живого краба требуется лицензия Минпромторга

К правкомиссии: экспортеры призывают отказаться от лицензии

Теперь инженерам-конструкторам приходится решать задачи по совмещению на одном производстве самых разных технологий – для переработки как лосося, так и разномастных объектов «прибрежки»

В поисках баланса

Консультанты магазина «Антея» всегда рады помочь, рассказать людям о товаре

Дальневосточные рыбаки напрямую выходят на потребителя

Все материалы

События

18 декабря во Владивостоке спустили на воду первый краболов из серии по заказу компании «Дальневосточное побережье» (ГК «Сигма Марин Технолоджи»). Фото пресс-службы Восточной верфи

Важна стабильность: добытчики краба обновляют флот

Музей истории рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке в ТИНРО в нынешнем облике существует 10 лет

Нескучная история

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.