15 февраля 2021 года

Узаконить продажу уловов рыбаков-любителей хотят в весеннюю сессию

Законопроект о продаже уловов любительской рыбалки планируется передать в Госдуму уже в ближайшие недели, сообщили власти Мурманской области. Заполярье должно войти в число четырех регионов для пилотной реализации механизма.

Осенью представитель Мурманской области в Совете Федерации Константин Долгов передал в правительство РФ проект законодательных изменений, предусматривающий возможность для рыбаков-любителей легально продавать улов.

По словам сенатора, в настоящее время ведется активная работа над тем, чтобы максимально быстро получить отзыв кабмина, необходимый для внесения законопроекта в Госдуму, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

«Отзыв прорабатывается в тесном взаимодействии с заинтересованными ведомствами. Я лично рассчитываю, что он будет готов на следующей неделе, тогда откроется возможность для его оперативного внесения в Думу», – цитирует Константина Долгова пресс-служба.

Как отметил сенатор, ряд ведомств высказали замечания по тексту законопроекта, что потребует его доработки. Тем не менее внести законопроект в нижнюю палату парламента планируется уже в ближайшее время.

«Сейчас самое главное – обеспечить максимально быстрое внесение законопроекта в Думу. Вот то, над чем мы активно работаем с правительством РФ, Госдумой при поддержке губернатора Андрея Чибиса. Принципиально важно принять документ уже в ходе весенней сессии», – подчеркнул Константин Долгов.

Планируется, что к пилотному проекту, призванному создать новые возможности для населения, присоединятся Мурманская, Сахалинская, Томская и Магаданская области, сообщил в сентябре глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

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