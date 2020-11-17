17 ноября 2020 года

Мурманская область предложила концепцию продажи уловов рыбаков-любителей

Член Совета Федерации от Мурманской области Константин Долгов направил в правительство законопроект, позволяющий рыбакам-любителям легально продавать улов. Об этом сообщили в правительстве региона.

Власти Мурманской области продолжают готовить механизм продажи уловов рыбаками-любителями. Представитель региона в Совете Федерации Константин Долгов передал в правительство РФ проект изменений в закон «О любительском рыболовстве» - поправки должны позволить рыбакам-любителям из прибрежных поселков легально продавать свой улов. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис, рассказали Fishnews в пресс-службе областного правительства.

«Проект предполагает введение специального документа – рыболовного билета, при наличии которого рыбак будет вправе реализовывать до трех разрешенных суточных объемов улова водных биоресурсов. Рыболовный билет станет постоянно действующим документом, при этом стоимость его будет невысока – 350 рублей», - заявили в пресс-службе.

Напомним, что создание правового механизма для продажи уловов любительской рыбалки в сентябре рассматривалось на заседании правительственной комиссии у вице-премьера Виктории Абрамченко. Минсельхозу, Россельхознадзору, Росрыболовству совместно с ФСБ было поручено представить в кабмин концепцию внесения в нормативные правовые акты изменений в этой сфере. При этом в протоколе заседания отмечена необходимость проработки вопросов отнесения граждан, которые будут заниматься такой продажей, к категории самозанятых, а также обеспечения прослеживаемости уловов.

Планируется, что к пилотному проекту, призванному создать новые возможности для населения, присоединятся Мурманская, Сахалинская, Томская и Магаданская области, сообщил в сентябре замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

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