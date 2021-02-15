15 февраля 2021 года

Гребешок и трепанг ждут льготной страховки

Субсидии для страхования аквакультуры пока не распространяются на ряд традиционных для Приморского края объектов выращивания. В результате эта мера господдержки непопулярна в регионе, отмечают в отраслевом сообществе.

Вопросы господдержки страхования товарной аквакультуры обсудили на совещании во Владивостоке, сообщает корреспондент Fishnews. Мероприятие провело региональное агентство по рыболовству, во встрече участвовали представители предприятий отрасли и страховых компаний.

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев напомнил, что условия государственной поддержки страхования рыбоводства устанавливаются ежегодно приказом Минсельхоза России. В соответствующий список объектов включены лососевые, осетровые, сомовые, а с 2021 г. – карповые и сиговые виды рыб.

«Традиционные объекты аквакультуры Дальнего Востока, такие так приморский гребешок, дальневосточный трепанг, ламинария, морской еж, в приказе Минсельхоза отсутствуют», – обратил внимание глава отраслевого объединения.

Сотрудники агентства и его руководитель Виталий Корко согласились, что вопрос необходимо проработать.

Напомним, что с 1 января 2019 г. субсидирование сельскохозяйственного страхования распространили на отрасль аквакультуры. По данным Национального союза агростраховщиков, сейчас этой формой господдержки пользуются предприятия четырех регионов: Республики Карелия, Мурманской, Вологодской и Астраханской областей.

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