15 февраля 2021 года

Владимир Галицын: Гарантии на промысел обеспечат серьезный эффект

Перезакрепление на новый срок рыболовных участков за добросовестными пользователями способно принести большую пользу для развития отрасли и прибрежных территорий, считает председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

На рассмотрении Госдумы находится правительственный законопроект о расширении использования в рыбной отрасли электронных торгов. Документ предусматривает в том числе изменения в системе распределения рыболовных участков. При обсуждении поправок вновь встал вопрос о том, чтобы перезакреплять акватории для промысла за добросовестными пользователями без торгов – и без конкурсов, и без аукционов.

Для рыбной отрасли края распределение участков – вопрос особой важности, ведь от их наличия зависит право на промысел целого ряда объектов, и в первую очередь – тихоокеанских лососей.

«Многие помнят, как участки на Камчатке распределялись на 20 лет, – прокомментировал Владимир Галицын. – На тот момент промысел лососей на полуострове осуществляли сотни пользователей. После того как в 2009 году в соответствии с постановлением правительства РФ территориальные органы Росрыболовства провели конкурсы по предоставлению участков в пользование, количество компаний, осуществлявших рыболовство на полуострове, сократилось до 84»

При этом неоспоримо, что распределение участков на долгосрочный период привело к радикальным положительным изменениям в отрасли, подчеркнул руководитель объединения.

«В нашем регионе было построено несколько десятков современных перерабатывающих заводов. В строительство и модернизацию береговых производств вложено свыше 50 млрд рублей. Более чем на 42 тыс. тонн вырос объем холодильных мощностей для хранения продукции. В удаленных поселках на побережье организовано более 4 тыс. рабочих мест», – перечислил он в интервью Fishnews.

Говорят сами за себя и результаты лососевых путин последних лет в Камчатском крае, считает Владимир Галицын. «Наш регион – лидер по добыче и переработке тихоокеанских лососей, – обратил внимание председатель ассоциации. – Если раньше порядка 70% улова тихоокеанских лососей обрабатывалось на судах и лишь около 30% – на берегу, то с вводом в эксплуатацию новых заводов удалось изменить эту тенденцию на прямо противоположную. Теперь большая часть уловов перерабатывается на береговых мощностях. Если бы ход лосося не был залповым, в большей части районов 100% уловов можно было бы переработать на берегу».

В удаленных поселках рыбопромышленные предприятия зачастую являются единственным местом работы, ведь после развала СССР там исчезли другие производства и отрасли. «Промысловые компании поддерживают в таких населенных пунктах основную инфраструктуру. И, может быть, они формально и не отвечают критериям градо- и поселкообразующих организаций, но, по сути, такими являются. Убери такие компании, и завтра прекратят существование и населенные пункты», – отметил руководитель АДЛК.

Он напомнил, что норма о перезакреплении без торгов участков за добросовестными пользователями есть в федеральном законе об аквакультуре. «Аналогичные положения есть в Водном, Лесном, Земельном кодексах РФ. Думаю, было бы правильно распространить такой принцип и на рыболовные участки. Может быть, это и не столь эффективно с точки зрения одномоментных поступлений средств в бюджет, но в перспективе принесет гораздо большую пользу. Также нужно помнить, что одной из основных задач, поставленных руководством государства, является закрепление людей на территории Дальнего Востока и обеспечение достойного уровня жизни», – заявил Владимир Галицын.

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